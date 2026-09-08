Slušaj vest

Bivši fudbaler Partizana Gajas Zahid, nakon skoro tri godine provedene u Beogradu, odlučio je da se vrati u domovinu. Potpisao je za norvešku Valerengu, gde mu na startu ne idu sve stvari po planu - klub se nalazi blizu zone ispadanja, pa je do razgovora i rasprave došlo i sa navijačima.

Ipak, u intervjuu za norveške medije povukao je paralelu između pritiska u Norveškoj i onoga što je preživljavao tokom internacionalne karijere.

Svašta sam doživeo u inostranstvu

U razgovoru za norveški "Dagbladet", i to nakon remija sa Sarpsborgom (2:2) na kom je preuzeo kapitensku traku uprkos tome što je nedavno stigao u klub, Zahid se osvrnuo na susret sa pristalicama Valerenge.

"Pričali smo trener i ja sa navijačima pre meča. Samo su nam rekli da ne žele da razmišljamo na bilo koji drugi način osim na taj da će oni biti uz nas i da nas podržavaju. Da će biti tu bez obzira na situaciju", rekao je Zahid.

1/10 Vidi galeriju Gajas Zahid u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ubrzo se u razgovoru dotakao znatno neprijatnijih situacija iz prošlosti.

"Navijači se u inostranstvu izražavaju na neki drugačiji način. Dođe podrška u nekom momentu, ali između svega toga se svašta dešava. Svašta sam doživeo", izgovorio je Zahid.

Incidenti i posete pod maskama

Tokom karijere van Norveške, Zahid je nosio dresove APOEL-a, Panatinaikosa, Ankaragudžua i Partizana. Osvrćući se na ta iskustva, nije direktno imenovao u kom se tačno klubu dogodio koji incident, ali je opisao atmosferu sa kojom se susretao.

"Ima mnogo nasilja, ako izgubiš meč, onda ćeš da saznaš šta se dešava. Igrači to dožive na drugačiji način. Razbijeni automobili i slično. Nekoliko puta se to dešavalo. Razbiju automobile igrača u timu", pojasnio je Zahid.

1/9 Vidi galeriju Gajas Zahid Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Potom je izneo i detalje susreta sa najvatrenijim pristalicama.

"Ponekad su nas navijači posećivali sa fantomkama. Očigledno je da je to normalno u tim zemljama. U Oslu to rade drugačije, postoje i strast i emocije, ali način na koji ti to saopšte. Kada to čujem, dobijem još veću želju da igram bolje", zaključio je Zahid.

BONUS VIDEO: