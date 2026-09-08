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Nova sezona Lige šampiona je pred vratima, a ljubitelje fudbala već na samom startu očekuje pravi spektakl! Elitno evropsko takmičenje u sezoni 2026/27. počinje u danas, i to u izmenjenom rasporedu, koji će doneti čak tri dana vrhunskog fudbala.

Najbolji evropski klubovi ponovo kreću u borbu za najvredniji pehar na Starom kontinentu, a pred nama je treća sezona u formatu ligaške faze sa 36 ekipa. Svaki tim odigraće osam utakmica protiv različitih rivala, dok će osam prvoplasiranih direktno izboriti plasman u osminu finala. Klubovi plasirani od devetog do 24. mesta igraće plej-of, dok će ostatak završiti evropsku sezonu.

Šta na čeka

Prvo kolo već donosi nekoliko derbija koji obećavaju pravi fudbalski spektakl. Najveću pažnju prvog dana privlači duel Real Madrida i Intera, dok će Mančester siti gostovati Portu, a Borusija Dortmund dočekati Viljareal.

Dan kasnije na programu je još nekoliko velikih okršaja. Liverpul na Enfildu dočekuje Atletiko Madrid, Napoli će ugostiti Arsenal, dok će Barselona pred svojim navijačima igrati protiv Fejenorda.

Prva runda biće zaključena u četvrtak, kada nas očekuju dueli Bajerna i Bode/Glimta, Mančester junajteda i Sabaha, kao i Fenerbahčea i Rome.

Bitka za Madrid

Titulu brani Pari Sen Žermen, koji će novu evropsku misiju započeti protiv Slovana iz Bratislave, dok će najveći klubovi Evrope odmah krenuti u borbu za što bolju poziciju pred nokaut fazu.

1/10 Vidi galeriju PSŽ - Arsenal, Finale Lige šampiona Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia

Ligaška faza trajaće sve do 27. januara 2027. godine, dok je veliko finale zakazano za 5. jun na stadionu Metropolitano u Madridu. Jasno je već sada - pred nama su meseci vrhunskog fudbala i još jedna sezona u kojoj će Evropa tražiti novog kralja.

PAROVI PRVOG KOLA

Utorak, 8. septembar

18.45

AEK Atina - LASK

Klub Briž - Aston Vila

21.00

Borusija Dortmund - Viljareal

Porto - Mančester siti

Lil - Real Betis

Real Madrid - Inter

Sreda, 9. septembar

18.45

Barselona - Fejenord

Štutgart - Viking

21.00

Liverpul - Atletiko Madrid

Pari Sen Žermen - Slovan Bratislava

Sporting - Galatasaraj

Napoli - Arsenal

Četvrtak, 10. septembar

18.45

Fenerbahče - Roma

PSV Ajndhoven - Šahtjor

21.00

Komo - Lajpcig

Bajern Minhen - Bode/Glimt

Mančester junajted - Sabah

Slavija Prag - Lans



Kvote: Ko je favorit za titulu?

Kladionice su izbacile prve kvote za titulu prvaka Evrope i ulogu favorita dodelile Barseloni! Kvota na Katalonce iznosi 6,00, a odmah iza njih je aktuelni prvak PSŽ sa kvotom 6,50. Bajern i Real imaju šanse procenjene kvotom 7,50, a krug zatvara Mančester siti, na koga je koeficijent 10.

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