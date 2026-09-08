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Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Turske (TFF) donosi odluku koja bi mogla žestoko da kazni Dušana Vlahovića i Milana Škrinjara nakon incidenta na derbiju između Fenerbahčea i Bešiktaša. Iako su gosti slavili rezultatom 2:1, u žiži javnosti našla se netrpeljivost dvojice fudbalera koja je na terenu prerasla u fizički obračun.

Netrpeljivost između Vlahovića i Škrinjara datira još iz Italije, gde su vodili borbe u dresovima Juventusa i Intera, a to rivalstvo prenelo se i na istanbulski okršaj. Sukob je počeo u prvom poluvremenu kada je Škrinjar oštro faulirao srpskog napadača u vazdušnom duelu, nakon čega mu je Vlahović uzvratio laktom.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču protiv Fenerbahčea Foto: Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Kulminacija se dogodila u 52. minutu - igrači su se uneli jedan drugom u lice i razmenili teške uvrede. Škrinjar je uhvatio Vlahovića za vrat, dok je napadač oštro gestikulirao. Glavni sudija je strasti smirio žutim kartonima za obojicu aktera, uz opomenu i za golmana Edersona koji je istrčao sa svoje polovine, ali se situacija time nije smirila.

Oba kluba su nakon utakmice tvrdila da je protivnički fudbaler zaslužio direktan crveni karton, zbog čega je slučaj preuzeo Fudbalski savez Turske. Pravni savet TFF-a ima nadležnost da preispita VAR snimke i izveštaje službenih lica, bez obzira na to što su kartoni na meču već dodeljeni. Ukoliko komisija proceni da je reč o nasilničkom ponašanju ili teškim uvredama, igračima preti pauza od dve do pet utakmica.

Ishod ove odluke mogao bi znatno da poremeti planove Fenerbahčea i Bešiktaša u nastavku prvenstva, dok bi rasplet najviše odgovarao njihovom rivalu Galatasaraju. Šta će se na kraju desiti, ostaje da se vidi...

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