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Pred zvanični početak nove sezone Lige šampiona, prestižni Opta superkompjuter izbacio je najnovije procene koje su uzdrmale fudbalsku javnost. Nakon sprovedenih 10.000 simulacija kompletne takmičarske godine, mašina je donela neočekivan zaključak: dvostruki uzastopni šampion Evrope, Pari Sen Žermen, nalazi se tek na petom mestu favorita sa svega 7,1 odsto šansi za treću vezanu titulu, dok je na vrhu lista izbio - Arsenal!

Ekipa Mikela Artete preuzela je lidersku poziciju sa 20,9 odsto šansi da prvi put u klupskoj istoriji podigne najvažniji klupski pehar. Nakon što su u maju u Budimpešti doživeli poraz u finalu od Parižana posle izvođenja penala, Arsenalu se ove godine daje čak 50 odsto šansi da stignu do polufinala i 34,8 odsto da se ponovo plasiraju u veliko finale.

1/10 Vidi galeriju PSŽ - Arsenal, Finale Lige šampiona Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia

Odmah iza Arsenala nalazi se Bajern Minhen, kom superkompjuter daje 19,4 odsto šansi da osvoji Ligu šampiona prvi put od 2020. godine. Treće mesto drži Mančester siti sa 12,3 odsto šansi u prvoj sezoni pod komandom novog trenera Enca Mareske, dok je na četvrtom mestu Barselona sa 8,2 odsto. Katalonski velikan traži prvi trofej još od 2015. godine, a nakon polufinala 2019. i 2025. godine, predviđa im se stabilna pozicija u samom vrhu.

Pad šampiona zbog lošeg starta sezone

Pari Sen Žermen, koji je posle Real Madrida postao jedini tim sa odbranjenom titulom u eri Lige šampiona, pao je na peto mesto favorita. Osnovni razlog za skromnih 7,1 odsto šansi jeste katastrofalan start sezone pod komandom Luisa Enrikea - najlošiji za klub u poslednjih 19 godina. Parižani su izgubili francuski Superkup od Lansa, remizirali sa Renom i Lilom u Ligi 1, a proteklog vikenda pretrpeli poraz i u derbiju od Monaka (2:1).

Gde su ostali velikani?

Šestu poziciju zauzima Liverpul (6,1%), na čijoj klupi će Andoni Iraola debitovati u Ligi šampiona. Iznenadjujuće nisko, tek na sedmom mestu, nalazi se rekorder takmičenja Real Madrid. Sastavu Žozea Murinja daje se skromnih 4,4 odsto šansi za trofej, što je tek neznatno više od Mančester junajteda (3,8%) koji se vraća u elitno društvo. Top 10 listu kompletiraju prošlogodišnji finalista Inter i aktuelni osvajač Lige Evrope, Aston Vila.

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