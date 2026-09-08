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Fudbaleri Crvene zvezde su trijumfom rezultatom 2:1 u 180. večitom derbiju nastavili sjajan niz protiv Partizana i ostvarili petu uzastopnu pobedu nad večitim rivalom.

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Crveno-beli su pobednički niz započeli u prvoj rundi plej-ofa sezone 2024/25, kada su na svom terenu slavili rezultatom 2:1.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Iako su gosti na poluvreme otišli sa prednošću golom Alda Kalulua, Crvena zvezda je u nastavku uspela da napravi preokret. Andrija Maksimović je u 84. minutu realizovao jedanaesterac za izjednačenje, dok je tri minuta kasnije autogolom Nikole Simića Crvena zvezda stigla do pobede. Crveno-belima su poništena dva gola posle intervencije iz VAR sobe.

U narednom, 177. večitom derbiju, odigranom na stadionu Partizana, crveno-beli su ponovo bili uspešni i slavili rezultatom 2:1. Timi Maks Elšnik je u 28. minutu doveo tim s Marakane u prednost, dok je Nemanja Radonjić u 60. minutu postigao drugi gol za Crvenu zvezdu. Domaćin je do kraja susreta uspeo samo da ublaži poraz pogotkom u 74. minutu preko Jovana Miloševića.

1/29 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Treći trijumf u nizu Crvena zvezda je ostvarila u 24. kolu prošlogodišnjeg izdanja Superlige Srbije, kada je na stadionu „Rajko Mitić“ savladala večitog rivala rezultatom 3:0. Vasilije Kostov je u nadoknadi prvog poluvremena doneo prednost crveno-belima, a u nastavku su se u strelce upisali Marko Arnautović i Aleksandar Katai. Arnautović je pogodio u 56. minutu posle asistencije Tiknizjana, dok je Katai u 77. minutu postavio konačan rezultat posle odlične asistencije Kostova.

Istorijski četvrti uzastopni trijumf u regularnih 90 minuta crveno-beli su upisali u 179. večitom derbiju, takođe rezultatom 3:0. Strahinja Eraković je u 18. minutu postigao prvi gol u večitim derbijima, a prednost je u 68. minutu duplirao Adem Avdić, takođe debitantskim pogotkom protiv Partizana. Konačan rezultat postavio je Seol u finišu susreta, posle asistencije Timija Maksa Elšnika.

Pobednički niz je nastavljen i u 180. večitom derbiju, u kojem su izabranici Alberta Rijere pred svojim navijačima slavili rezultatom 2:1. Iako je Partizan poveo već u prvom minutu pogotkom Žea, crveno-beli su brzo odgovorili, pa je Bamba Dijeng u 17. minutu, na debiju u crveno-belom dresu, udarcem iz kaznenog prostora nakon centaršuta Mirka Ivanića izjednačio rezultat. Potpuni preokret doneo je upravo Ivanić, koji je u 28. minutu bio precizan sa bele tačke i postavio konačnih 2:1.

Crvena zvezda je tako stigla do pete uzastopne pobede nad Partizanom i dodatno produžila istorijski niz trijumfa u prvenstvenim večitim derbijima.