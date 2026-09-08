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Erling Haland na nesvakidašnji način puni baterije pred start Lige šampiona. Umesto na jahti, mir traži sa sekirom u ruci!

Napadač Mančester sitija spreman je za novi pohod na elitno takmičenje, ali ne krije zabrinutost zbog potencijalnog premora nakon napornog nastupa na Svetskom prvenstvu. Bez vremena za klasičan odmor i kompletne pripreme, Norvežanin svoj mir i punjenje baterija pronalazi na imanju u Češiru - u cepanju drva za ogrev.

Dok većina fudbalskih zvezda slobodne dane provodi na luksuznim jahtama, golgeter Sitija bira kolibu i rad sa sekirom kako bi izbistrio um pred izlazak na teren.

- Ovde se dešava magija. Ovde cepam drva, palim vatru i uživam u tišini. Ljudi misli da se šalim, ali ja ovo radim otkad znam za sebe, još od naših odlazaka u planine Norveške. Otac me je naučio da te jedno drvo ugreje više puta: kad ga oboriš, kad ga iscepaš, kad ga staviš da se suši, kad ga uneseš u kuću i na kraju kad ga zapališ. Pogled u vatru je za mene čisti mir - slikovito je sve objasnio Haland.

1/4 Vidi galeriju Erling Haland Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fizički rad pomaže mu da obradi izuzetno iscrpljujuće leto sa reprezentacijom, tokom kojeg je sa sedam pogodaka vodio Norvešku do četvrtfinala i eliminacije Brazila. Novi trener Enco Mareska poštedeo ga je azijske turneje, ali gust kalendar takmičenja već uzima danak.

- Plašim se premora jer nikada ranije nisam igrao na Svetskom prvenstvu. Sve je bilo ludo, povratak kući, emocije... Obično imam punu predsezonu, a sada nemam ništa. Fizička sprema će doći, ali mentalno morate biti oštri, a to nije lako bez pravog odmora. Ne žalim se, živim od fudbala, ali nama je potreban taj unutrašnji žar koji je teško održati kada se igra bez pauze - dodao je Erling Haland.

Napad na novi rekord Lionela Mesija

Uoči prvog meča Lige šampiona protiv Porta (utorak, 21.00), Haland ulazi u takmičenje u kom beleži neverovatne brojke. Sedam godina nakon debija za Salcburg i het-trika protiv Genka u prvom poluvremenu, norveški napadač na svom kontu ima 57 golova na 58 utakmica.

Na večnoj listi strelaca trenutno deli deveto mesto sa Tomasom Milerom, dok mu Andrej Ševčenko beži dva, a Rud van Nistelroj tri gola.

Rekord kao najbrži igrač koji je stigao do 60 golova u Ligi šampiona trenutno drži Lionel Mesi, kome je za to bilo potrebno 80 utakmica. To znači da Haland ima čak 21 utakmicu na raspolaganju da postigne tri pogotka i zvanično nadmaši rezultat legendarnog Argentinca.

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