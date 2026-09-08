LEPA TURKINJA UHVATILA VLAHOVIĆA: Poznata novinarka obožava srpsko ime Dušan! Evo i zašto!
Dušan Vlahović, bez dileme, najpopularniji je fudbaler u Turskoj, na početku sezone.
Sjajne partije Dušana Vlahovića i četiri gola na startu sezone, jednostavno su ga izbacile u prvi plan.
Upecala Srbina za intervju
Tako je jedna od najpoznatijih i najlepših turskih sportskih novinarki Edže Kurt iskoristila priliku da se fotografiše, a onda i intervjuiše Dušana Vlahovića. I to sve posle velike pobede Bešiktaša u derbiju protiv Fenerbahčea, na njegovom terenu. Uz to, Dušan Vlahović bio je strelac pobedonosnog gola za 2:1.
Trenutno Dušan Vlahović deli drugo mesto na listi strelaca fudbalskog prvenstva Turske, zajedno sa Mohamedom Salahom iz Trabzona i Eldorom Šomurodovom iz Bašakšehira. Lider i najbolji golgeter Superlige Turske je Nigerijac Viktor Osimen, napadač Galatasaraja koji posle četiri odigrana kola ima šest golova na svom kontu.
Poznato TV lice
Edže Kurt postala je poznata pre nekoliko godina, kada se kao TV lice pojavila na vodećoj turskoj sportskoj platformi i portalu "Mackolik". U okviru njihove produkcije vodi emisije posvećene turskom fudbalu i Superligi, gde sa analitičarima analizira vesti, transfere i dešavanja oko klubova kao što su Galatasaraj, Fenerbahče i Bešiktaš.
Lepa Edže uživa veliku popularnost na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, gde deli sadržaje sa snimanja, analize utakmica i detalje iz sportskog novinarstva. Tu je prati više od 123 hiljade ljudi.
Navija za Galatu
Kao sportska novinarka i voditeljka Edže Kurt na neutralnim medijskim platformama poput "Mackolik", trudi se da u emisijama ostane profesionalna i nepristrasna. Međutim, u turskoj javnosti i među njenim pratiocima na društvenim mrežama dobro je poznato da je velika navijačica Galatasaraja.
Iako tokom vođenja programa podjednako analizira i Fenerbahče i Bešiktaš, u privatnim objavama i neformalnim razgovorima ne krije svoju naklonost prema crveno-žutima iz Istanbula. Edže prilično pažljivo čuva svoj privatni život van domašaja tabloida, ali kroz njene javne nastupe, društvene mreže i klupske emisije poznato je nekoliko zanimljivih detalja.
Obožava još jednog Dušana
Pored sportskog novinarstva, Edže je izuzetno posvećena zdravom načinu života, fitnesu i modi. Njene objave na Instagramu često spajaju eleganciju i sportski stil, zbog čega privlači i veliki broj pratilaca van čisto fudbalskih krugova. Veliki je ljubitelj putovanja po Evropi i Turskoj, a na svojim profilima često deli preporuke za restorane i lokacije u Istanbulu.
Zanimljivo, Edže Kurt ima i izlete u druge sportove, pa je tako uradila mini intervju sa trenerom Bešiktaša i srpske košarkaške reprezentacije Dušanom Alimpijevićem. Deo razgovora pokazala je svojim fanovima na instagramu, a okačila je i nekoliko fotografija sa jednim od najpopularnijih ljudi iz sporta u Turskoj.
Radila sa mnogim zvezdama
Kroz rad na platformi "Mackolik" imala je priliku da intervjuiše i radi sadržaje sa nekim od najvećih zvezda fudbala, čime je brzo izgradila prepoznatljivost u tamošnjoj sportskoj zajednici.
Pored našeg Dušana Vlahovića, Kurtova se na društvenim mrežama pohvalila kratkim intervjuima i sa Virdžilom Van Dajkom iz Liverpula, veteranima Andrejom Ševčenkom, Kvarezmom i Lukasom Podolskim, kao i zvezdama turske Superlige Leaom, Asensijom, Orkanom Kokčuom, Mame Tijamom...