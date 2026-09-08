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Dušan Vlahović, bez dileme, najpopularniji je fudbaler u Turskoj, na početku sezone.

Sjajne partije Dušana Vlahovića i četiri gola na startu sezone, jednostavno su ga izbacile u prvi plan.

Dušan Vlahović slavi gol za Bešiktaš u derbiju protiv Fenerbahčea Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Upecala Srbina za intervju

Tako je jedna od najpoznatijih i najlepših turskih sportskih novinarki Edže Kurt iskoristila priliku da se fotografiše, a onda i intervjuiše Dušana Vlahovića. I to sve posle velike pobede Bešiktaša u derbiju protiv Fenerbahčea, na njegovom terenu. Uz to, Dušan Vlahović bio je strelac pobedonosnog gola za 2:1.

Trenutno Dušan Vlahović deli drugo mesto na listi strelaca fudbalskog prvenstva Turske, zajedno sa Mohamedom Salahom iz Trabzona i Eldorom Šomurodovom iz Bašakšehira. Lider i najbolji golgeter Superlige Turske je Nigerijac Viktor Osimen, napadač Galatasaraja koji posle četiri odigrana kola ima šest golova na svom kontu.

Edže Kurt turska sportska novinarka Foto: Printskrin/Instagram

Poznato TV lice

Edže Kurt postala je poznata pre nekoliko godina, kada se kao TV lice pojavila na vodećoj turskoj sportskoj platformi i portalu "Mackolik". U okviru njihove produkcije vodi emisije posvećene turskom fudbalu i Superligi, gde sa analitičarima analizira vesti, transfere i dešavanja oko klubova kao što su Galatasaraj, Fenerbahče i Bešiktaš.

Lepa Edže uživa veliku popularnost na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, gde deli sadržaje sa snimanja, analize utakmica i detalje iz sportskog novinarstva. Tu je prati više od 123 hiljade ljudi.

1/14 Vidi galeriju Edže Kurt Foto: Printskrin/Instagram

Navija za Galatu

Kao sportska novinarka i voditeljka Edže Kurt na neutralnim medijskim platformama poput "Mackolik", trudi se da u emisijama ostane profesionalna i nepristrasna. Međutim, u turskoj javnosti i među njenim pratiocima na društvenim mrežama dobro je poznato da je velika navijačica Galatasaraja.

Iako tokom vođenja programa podjednako analizira i Fenerbahče i Bešiktaš, u privatnim objavama i neformalnim razgovorima ne krije svoju naklonost prema crveno-žutima iz Istanbula. Edže prilično pažljivo čuva svoj privatni život van domašaja tabloida, ali kroz njene javne nastupe, društvene mreže i klupske emisije poznato je nekoliko zanimljivih detalja.

Turska novinarka Edže Kurt u društvu trenera Bešiktaša Dušana Alimpijevića Foto: Printskrin/Instagram

Obožava još jednog Dušana

Pored sportskog novinarstva, Edže je izuzetno posvećena zdravom načinu života, fitnesu i modi. Njene objave na Instagramu često spajaju eleganciju i sportski stil, zbog čega privlači i veliki broj pratilaca van čisto fudbalskih krugova. Veliki je ljubitelj putovanja po Evropi i Turskoj, a na svojim profilima često deli preporuke za restorane i lokacije u Istanbulu.

Zanimljivo, Edže Kurt ima i izlete u druge sportove, pa je tako uradila mini intervju sa trenerom Bešiktaša i srpske košarkaške reprezentacije Dušanom Alimpijevićem. Deo razgovora pokazala je svojim fanovima na instagramu, a okačila je i nekoliko fotografija sa jednim od najpopularnijih ljudi iz sporta u Turskoj.

Edže Kurt turska novinarka u studiju Foto: Printskrin/Instagram

Radila sa mnogim zvezdama

Kroz rad na platformi "Mackolik" imala je priliku da intervjuiše i radi sadržaje sa nekim od najvećih zvezda fudbala, čime je brzo izgradila prepoznatljivost u tamošnjoj sportskoj zajednici.

Pored našeg Dušana Vlahovića, Kurtova se na društvenim mrežama pohvalila kratkim intervjuima i sa Virdžilom Van Dajkom iz Liverpula, veteranima Andrejom Ševčenkom, Kvarezmom i Lukasom Podolskim, kao i zvezdama turske Superlige Leaom, Asensijom, Orkanom Kokčuom, Mame Tijamom...