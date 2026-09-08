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Komo, koji će ove sezone debitovati u ženskoj Seriji A, saopštio je da je produženje ugovora deo "kontinuirane posvećenosti" 34-godišnjoj italijanskoj fudbalerki.

Piki će uskoro početi lečenje, a tokom terapije imaće punu podršku medicinskog tima kluba, koji će sarađivati sa specijalistima zaduženim za njeno lečenje.

"Svi u Komu su uz Robertu i pružiće njoj i njenoj porodici svu potrebnu podršku u mesecima koji dolaze. U ovom trenutku molimo da se poštuje Robertina privatnost dok se fokusira na lečenje i oporavak", navodi se u saopštenju kluba.

1/4 Vidi galeriju Komo - Inter Foto: Roberto Bregani/ANSA

Piki je prošle sezone bila deo ekipe koja je osvojila titulu u Seriji B i izborila istorijski plasman u najviši rang italijanskog ženskog fudbala.

"Ništa u životu ne treba uzimati zdravo za gotovo i osećam se srećno. Vreme je da odigram svoju utakmicu, ali vratiću se još odlučnija", napisala je Piki na društvenim mrežama.

Komo, koji sa klupe predvodi Selena Macantini, sezonu u Seriji A počinje 26. septembra protiv Milana.