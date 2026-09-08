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Filipu L. pozlilo je tokom putovanja 13. juna 2025. godine, a njegovo zdravstveno stanje pogoršalo se po povratku kući. Preminuo je narednog dana u bolnici, uprkos pokušajima reanimacije.

Prema navodima nemačkih medija, uzrok smrti bila je sepsa sa višestrukim otkazivanjem organa, izazvana trovanjem.

Istraga je u početku razmatrala mogućnost trovanja hranom, s obzirom na to da je ekipa tokom putovanja jela ribu. Istražitelji su kasnije usmerili pažnju na Marijusa V.

"Polazimo od toga da je motiv bila osveta. Ubistva trovanjem izuzetno su retka i zbog toga je ovaj slučaj posebno neobičan. Na osnovu dosadašnjih rezultata istrage uvereni smo da je osumnjičeni namerno usmrtio žrtvu", rekao je glavni tužilac Tomas Hauburger za "Bild".

1/5 Vidi galeriju Bundesliga 2026/27 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia

Tužilaštvo za sada nije saopštilo koji je otrov korišćen niti na koji način je dospeo do žrtve, navodeći da se radi o informacijama koje nisu javno dostupne.

Lokalni mediji navode da su se pojavile tvrdnje o ranijem sukobu dvojice fudbalera zbog jedne žene, ali te informacije za sada nisu zvanično potvrđene.

Marijus V. uhapšen je u akciji specijalnih policijskih snaga, dve nedelje pre svog venčanja.