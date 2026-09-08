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Kolumbijski fudbaler Hames Rodrigez blizu je potpisa za novi klub i povratka na evropski kontinenta.

Nakon odlaska iz Montreala i MLS lige, Rodrigez se tokom letnjeg prelaznog roka povezivao sa nekoliko klubova, ali još uvek nije pronašao angažman. Iako više nije na nivou koji bi mu obezbedio ugovor u nekom od timova iz "liga petice", to ne znači da neće zaigrati u nekoj od tih zemalja.

Prema pisanju ugledne "Marke", Kolumbijac je veoma blizu dogovora sa italijanskim drugoligašem Avelinom.

Hames Rodrigez Foto: Roberto Tuero / Zuma Press / Profimedia, EPA/Mauricio Dueñas Castañeda, EPA/Juan Carlos Hidalgo

Ekipu Avelina sa klupe predvodi legenda italijanskog fudbala Alesandro Nesta. Dve strane su već obavile razgovore o budućim planovima i, kako navodi "Marka", blizu su konačnog sporazuma. Preostalo je još samo da se preciziraju finansijski detalji, nakon čega bi moglo da usledi i zvanično predstavljanje.

Avelino se trenutno nalazi na petom mestu tabele Serije B, sa tri boda zaostatka za vodećim Palermom. Nema sumnje da bi dolazak Hamesa Rodrigeza značajno povećao šanse kluba sa juga Italije za plasman u najviši rang.

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