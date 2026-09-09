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Fudbalski klub Liverpul će od sezone 2027/28 imati novog sponzora na dresu i to nakon 17 godina.

Banka Standard Chartered krasi dresove slavnog kluba od 2010. kada su zauzeli mesto Carslberga i u ovom trenutku saradnja Liverpulu donosi 50.000.000 funti po sezoni.

1/6 Vidi galeriju Navijači Liverpula Foto: George Tewkesbury / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ryan Browne / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Ona će biti prekinuta nakon završetka sezone, a Liverpul je danas obelodanio dogovor sa čuvenom turskom aviokompanijom Turkish Airlines. Kao što dobro znamo, Turkish Airlines je bila naslovni sponzor Evrolige 15 godina, ali sada je došla nova era i dogovoren je njihov najznačajniji fudbalski ugovor.

Od istog će Liverpul za pet godina saradnje zaraditi čitavih 300.000.000 funti, odnosno 350.000.000 evra.

Ugovor koji klubu sa "Enfilda" donosi 60.000.000 funti godišnje predstavlja najlukrativniji u istoriji Premijer lige kada se radi o sponzorstvu koje se tiče isključivo prednjeg dela dresa.

Kurir sport / Sportske.net