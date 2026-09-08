Atletiko Madrid se sprema za duel sa Liverpulom, evo koji fudbaleri su na spisku Dijega Simeonea za Ligu šampiona.
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MADRIĐANI JAKI KAO CRNA ZEMLJA! Pogledajte koje igrače je Dijego Simeone poveo na meč protiv Liverpula u Ligi šampiona!
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Trener Atletika Dijego Simeone je na meč protiv Liverpula u prvom kolu Lige šampiona 24 fudbalera.
Na spisku se nalaze sledeći igrači: Jan Oblak, Huan Muso, Salvi Eskvivel, David Hancko, Mark Pubil, Kristijan Romero, Aleks Grimaldo, Robin Le Norman, Horhe Domingez, Dani Martinez, Obed Vargas, Rodri Mendoza, Džoni Kardozo, Koke, Li Kang-In, Pablo Barios, Aleks Baena, Markos Ljorente, Đulijano Simeone, Morten Hjulmand, Horhe Kastiljo, Ademola Lukman, Džonatan Dejvid i Hulijan Alvarez.
Dijego Simeone na meču Arsenal - Atletiko Madrid Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia
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