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Trener Atletika Dijego Simeone je na meč protiv Liverpula u prvom kolu Lige šampiona 24 fudbalera.

Na spisku se nalaze sledeći igrači: Jan Oblak, Huan Muso, Salvi Eskvivel, David Hancko, Mark Pubil, Kristijan Romero, Aleks Grimaldo, Robin Le Norman, Horhe Domingez, Dani Martinez, Obed Vargas, Rodri Mendoza, Džoni Kardozo, Koke, Li Kang-In, Pablo Barios, Aleks Baena, Markos Ljorente, Đulijano Simeone, Morten Hjulmand, Horhe Kastiljo, Ademola Lukman, Džonatan Dejvid i Hulijan Alvarez.

Dijego Simeone na meču Arsenal - Atletiko Madrid Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsetimo, utakmica između Liverpula i Atletika na programu je sutra od 21 čas na stadionu Enfild.

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Gol Atletiko Madrid - Real Madrid Izvor: Arena premium