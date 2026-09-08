Fudbaler Napolija, Skot Mektomini, uspešno je prošao operaciju srca i očekuje se njegov povratak treninzima za dve nedelje.
Fudbal
KONAČNO LEPE VESTI O FUDBALERU NAPOLIJA KOJI JE MORAO DA OPERIŠE SRCE! Klub se oglasio, Mektomini se oseća dobro, a evo kada će moći da se vrati na teren!
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Napoli je danas objavio vest koju su navijači dugo čekali, naime, fudbaler ovog kluba i reprezentativac Škotske Skot Mektomini uspešno je operisan.
"Kao što je planirano, Mektomini je jutros podvrgnut proceduri ablacije. Intervencija je bila u potpunosti uspešna. Mektomini će mirovati oko dve nedelje pre nego što nastavi sa treninzima", saopštio je Napoli.
Skot Mektomini Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia, Stuart Wallace / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jamie Johnston / imago sportfotodienst / Profimedia
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Tamošnji mediji prenose da je Mektomini morao da se podvrgne hirurškoj intervenciji na srcu, pošto mu je prošle nedelje dijagnostikovana blaga aritmija.
Mektomini (29) je od 2024. godine član Napolija.
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