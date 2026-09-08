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Napoli je danas objavio vest koju su navijači dugo čekali, naime, fudbaler ovog kluba i reprezentativac Škotske Skot Mektomini uspešno je operisan.

"Kao što je planirano, Mektomini je jutros podvrgnut proceduri ablacije. Intervencija je bila u potpunosti uspešna. Mektomini će mirovati oko dve nedelje pre nego što nastavi sa treninzima", saopštio je Napoli.

Skot Mektomini Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia, Stuart Wallace / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jamie Johnston / imago sportfotodienst / Profimedia

Tamošnji mediji prenose da je Mektomini morao da se podvrgne hirurškoj intervenciji na srcu, pošto mu je prošle nedelje dijagnostikovana blaga aritmija.

Mektomini (29) je od 2024. godine član Napolija.

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Napoli, proslava, titula, zastava tzv. Kosova Izvor: Kurir sport