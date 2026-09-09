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"Mislim da na kraju svi veliki klubovi sanjaju o osvajanju Lige šampiona. Imamo kvalitet da je osvojimo, ali to moramo da dokažemo na terenu. Put je dug", rekao je Flik, a prenela Marka.

Barselona će u prvom kolu Lige šampiona sutra od 18.45 dočekati Fejnord.

1/5 Vidi galeriju Trener Barselone Hansi Flik nakon osvajanja šampionske titule Foto: rosdemora / Alamy / Profimedia

Nemački stručnjak istakao je da njegovi igrači imaju veliku odgovornost i da će konkurencija za mesto u timu biti jaka.

"Imamo mnogo iskusnih igrača. Svi oni imaju odgovornost da osvoje sve trofeje. Nije lako posle četiri pobede. Ima igrača koji nisu zadovoljni kada ne igraju, ali svakog dana moraju da pokažu da zaslužuju mesto u timu. Nivo koji pokazuju na treninzima je dobar", rekao je on.

Flik je zadovoljan atmosferom u ekipi.

"Deluje da sve ide dobro, ali imamo mnogo kvaliteta. Komunikacija je dobra, igrači su zajedno i povezani. Najvažnije je da to pokažemo na terenu. Vidim da su svi spremni", izjavio je Filk.