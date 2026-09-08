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Darko Kovačević i zvanično napušta Olimpijakos. Grčki velikan saopštio je da je prekinuo saradnju sa nekadašnjim srpskim reprezentativcem, koji je godinama bio jedan od ključnih ljudi u sportskom sektoru kluba.

Kovačević je u Pireju pokrivao više važnih funkcija, radio je kao šef skauting službe i tehnički savetnik, dok je od februara 2024. godine obavljao ulogu sportskog direktora.

1/10 Vidi galeriju Darko Kovačević Foto: ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport©, Dragan Kadić

Čuveni klub se od Srbina oprostio uz zvaničnu zahvalnicu, istakavši njegov veliki doprinos i trag koji je ostavio u rukovodstvu velikana.

- Darko je bio i zauvek će ostati poseban član naše porodice, jer je svoje ime povezao sa zlatnim trenucima kluba. Darko, hvala ti na svemu“, navodi se u saopštenju Olimpijakosa.

Kovačević je posebno mesto u istoriji Pirejaca izborio još na terenu, kao fudbaler je sa Olimpijakosom osvojio dve titule šampiona Grčke i podigao dva trofeja u nacionalnom kupu.