Slušaj vest

Darko Kovačević i zvanično napušta Olimpijakos. Grčki velikan saopštio je da je prekinuo saradnju sa nekadašnjim srpskim reprezentativcem, koji je godinama bio jedan od ključnih ljudi u sportskom sektoru kluba.

Kovačević je u Pireju pokrivao više važnih funkcija, radio je kao šef skauting službe i tehnički savetnik, dok je od februara 2024. godine obavljao ulogu sportskog direktora.

Darko Kovačević Foto: ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport©, Dragan Kadić

Čuveni klub se od Srbina oprostio uz zvaničnu zahvalnicu, istakavši njegov veliki doprinos i trag koji je ostavio u rukovodstvu velikana.

- Darko je bio i zauvek će ostati poseban član naše porodice, jer je svoje ime povezao sa zlatnim trenucima kluba. Darko, hvala ti na svemu“, navodi se u saopštenju Olimpijakosa.

Kovačević je posebno mesto u istoriji Pirejaca izborio još na terenu, kao fudbaler je sa Olimpijakosom osvojio dve titule šampiona Grčke i podigao dva trofeja u nacionalnom kupu.

Ne propustiteFudbalLEGENDARNI AS ZVEZDE POSLE 20 GODINA ISPRIČAO HIT PRIČU! Bio je na korak od Reala, pa mu propao transfer! Sada je sve priznao, evo šta se dogodilo!
BUNJEVCEVIC-MEMORIJAL_26 (1).JPG
FudbalSAMO JEDNU ZEMLJU IMAMO - SRBIJU! DA SE VELJKU NE DESI ONO ŠTO SE DOGODILO PIKSIJU! Legendarni Srbin poslao moćnu poruku: Reprezentacija je svetinja!
Veljko Paunović Dragan Stojković Piksi
FudbalSRBIJO, VERUJ U PIKSIJA I MOMKE! POBEDIĆEMO ENGLEZE I OTIĆI NA MUNDIJAL: Legendarni Srbin ima jasnu poruku za naciju pred spektakl na Marakani!
latvia-serbia-754972 copy.jpg
Fudbal"VLAHOVIĆU, BEŽI ODATLE!" Legendarni Srbin se oglasio u jeku neviđene drame Dušana u Torinu! Javno mu je poslao moćnu poruku!
Dušan Vlahović
FudbalPA, ŠTA AKO SMO U GRUPI SA ENGLEZIMA? Žestok intervju legendarnog srpskog asa: On smanji minutažu jednom od najboljih napadača u Evropi?!
fss-kovacevic.jpg

00:30
Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot