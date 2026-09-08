Slušaj vest

Matej Gaštarov bio je jedan od najboljih fudbalera Crvene zvezde u 180. večitom derbiju.

Zvezdin tinejdžer Matej Gaštarov (19), sa visinom od 190 cm, dugim korakom i preciznim pasom, demonstrirao je moderan fudbal u pobedi nad Partizanom (2:1), koji ga je izbacio u prvi plan.

Matej Gaštarov sa Stefanom Gudeljom slavi pobedu Crvene zvezde nad Partizanom u 180. derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Reč učitelja

Nenad Milijaš, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, danas strateg TSC, bio je trener koji je u omladinskoj školi video sve vrline mladog Mateja Gaštarova, uveo ga u omladinsku selekciju, a onda i preporučio za prvi tim.



- Ne volim da se hvalim i sebe da ističem u prvi plan, jer je pored mene bilo još trenera u Crvenoj zvezdi koji su uticali na pravilan razvoj Mateja Gaštarova. Zvezdina omladinska škola je velika organizacija, tu se tačno zna ko i šta radi. Gaštarov je specifična ličnost. Kada je došao u Zvezdu, imao je 17 godina, bio je u kadetima. Posle u trećoj selekciji omladinaca. Tu sam ga video. Jedno dobro dete, željno učenja i rada, sa predispozicijama da bude super igrač - počeo je razgovor za Kurir Nenad Milijaš i nastavio:

- U nekom periodu Gaštarov nije bio projekat kluba, niti je kroz mlađe selekcije bio među najtalentovanijima. Međutim, u prva dva treninga sam video i shvatio da će biti vrhunski igrač. Igra na mojoj poziciji i tu sam mogao baš mnogo da mu pomognem.

Nenad Milijaš kao trener omladinaca FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Voli da sluša, želi da pita

A, Matej Gaštarov je atipičan mladić, tinejdžer koji je sa obe noge čvrsto na zemlji i koji zna šta treba da radi u velikom klubu kakav je Crvena zvezda.

- On hoće da sluša, želi da priča... Voli da pita... Često puta kada bismo ponavljali neke akcije, znao je posle da pita, jel dobro... Imao sam sjajnu konkeciju sa njim. Takvo je dete, upija savete kao sunđer.

U 180. derbiju Matej Gaštarov bio je jedan od najboljih u pobedi Crvene zvezde.

- Mnogo sam srećan zbog njega. Ali, Matej mora da zna da je ovo samo početak. Treba ga sačekati i sačuvati, a to je teško u Zvezdi. Biće uspona i padova. Evo i Vasa Kostov koji je vunderkind... I on ima period kada nije kako svi hoće... Ali, tako mora. Obojica su mladi, oscilacije su neminovne.

1/7 Vidi galeriju Matej Gaštarov Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Www.crvenazvezdafk.com

Barselona, pa put u Čačak

Nije trebalo mnogo pitati Nenada Milijaša, kada je u pitanju Matej Gaštarov.

- Kada je bio u trećoj selekciji uzeo sam ga, jer je imao nešto u sebi. Posle svega nekoliko treninga, on ne samo da je pratio bez problema sve što radimo, već se ubrzo postavio i kao lider. I naravno, počeo je da igra. Sećam se da je na jednoj utakmici omladinske Lige šampiona, mislim da je bilo protiv Barselone, napravio veliku grešku. Ali, pokazao je karakter i posle toga se brzo podigao.

Pomenuo je Nenad Milijaš karakter, koji je mnogo važan za mlade igrače.

- Umesto da ode u Grafičar, Gaštarov je otišao u Borac iz Čačka. I tamo imao perfektnu polusezonu. Izašao je iz Beograda, što nije slučaj sa većinom njegovih vršnjaka. Teško je iz omladinaca ući u prvi tim. Nekada moraš da prihvatiš da odeš negde. Zašto ovo kažem... Uvek neko iz kluba gleda i prati te igre. A, mladim momcima je potrebno da u tri ili četiri, pet utakmica budu u kontinuitetu dobri. I, eto povratne karte za Marakanu. To se desilo upravo Gaštarovu u Čačku, jer je posle prošao kompletne pripreme sa prvim timom Crvene zvezde. I evo ga sada... Drago mi je da je u derbiju Gaštarov odigrao kako treba, baš kao i Stefan Gudelj. Ponosan sam na obojicu. Mnogo.

Matej Gaštarov na 180. večitom derbiju između Crvene zvezde i Partizana Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Savršen u derbiju

Osvrnuo se Nenad Milijaš na konkretan učinak Gaštarova protiv Partizana.

- Bio je perfektan u 180. derbiju! U pasu pre svega, posle 15 minuta dobio je samopouzdanje, osvajao je prostor sa loptom, razigravao druge igrače, bio čvrst u dulelima, zaradio penal... Pokazao da može da igra i kao defanzivni i kao ofanzivni vezni... Učio sam ga da igra štopera i veznog, dok je u mladoj selekciji Makedonije igrao polušpica i špica. Tamo je bio "desetka".

Mnogi su skloni poređenju, pa za Gaštarova kažu da liči na Nemanju Matića, Slavišu Jokanovića, Španca Busketsa...

- Radio sam mnogo sa njim. Gaštarov je originalan momak. Sve ovo što sada radi, može i mnogo bolje. Garantujem za ovo što kažem. I to u oba pravca. I biće sve bolje, kako bude prolazilo vreme i kako njemu bude raslo sampouzdanje.

Matej Gaštarov prima savete od trenera Alberta Rijere, a sve prati Stefan Gudelj Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Rijera iskoristio priliku

Deluje da je Albert Rijera osetio pravi trenutak da gurne Gaštarova, a i čini se da se ne plaši da šansu da talentima.

- Svaki trener voli mlade igrače. Da pronađe i izmisli... Radili su to i Dejan Stanković i Vladan Milojević. Bio sam pomoćnik obojici. To naše bonus pravilo deluje kao olakšavajuća okolnost, ali bez obzira na mladost, ako valjaš, igraćeš sigurno. Dati šansu mladom igraču dobro je za "si-vi" svakog trenera. Ubeđen sam da bi Gaštarov dobio poverenje ne samo kod Rijere. Špancu se otvorilo, a Mateju pogodilo da mu mesto bude slobodno.

- Ima u Zvezdi mnogo dobrih igrača, ali su zatvoreno za pozicije i zato moraju biti strpljivi i čekati svoj trenutak. Teško je to danas, jer deca kao deca. Brzo žive, žele sve sada i odmah. Neće da čekaju. A, to je greška.

Nenad Milijaš kao trener TSC iz Bačke Topole Foto: DEJAN MILIC DEXON DEE/DEJAN MILIC

Želeo ga u TSC

- Tada u tom periodu, ne treba biti trener, već njihov drugar, pedagog... Sve to zajedno, da ga smiriš, pričaš zbog okruženja. Ni roditelji ne gledaju utakmice od petlića do omaldinaca isto. Sva ta deca od 14 godine imaju agente, sve je brže u fudbalu... Nisu deca kriva, da se razumemo, tako je svuda u svetu. Ali, kad dođe njihov trenutak onda moraju biti pametni i treba da ga iskoriste... Prava stvar je da ta deca imaju dobru glavu i tu je razlika kad se pravi velika karijera... Da bude najbolji kad dobije šansu, ali kada je loš trenutak da sve to sakrije.

Otkrio je Nenad Milijaš i jednu tajnu.

- Hteo sam Gaštarova u TSC. Pričao sa Zvezdom, probao... Ali, nije mi žao, nimalo. (smeh) Jesam kukao da ako ne bude igrao, da ne ode drugde, već kod mene u TSC. Obostrano bismo se pomogli, jer u njemu vidim kvalitet. Do pre dve ili tri nedelje smo pričali o tome. Ali, ovo što se desilo je više nego dobar scenario za njega. I zato mi je posebno drago - objasnio je Nenad Milijaš.