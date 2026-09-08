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Posle pobede u 180. večitom derbiju nad Partizanom (2:1) u FK Crvena zvezda imaju razloga za radost.

Crveno-beli su obradovali navijače vešću da je zvanični Instagram profil kluba dostigao brojku od 750 hiljada pratilaca.

Vasilije Kostov na 180. večitom derbiju Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Još jednom je potvrđeno da Zvezda ima izuzetno brojnu i odanu podršku. Instagram se kao društvena mreža pojavio 2012. godine, sa ciljem deljenja fotografija i video sadržaja.

Prva objava Crvene zvezde na ovoj platformi postavljena je 8. avgusta 2013. godine, a do danas je na profilu kluba objavljeno više od 19 hiljada postova.

Tokom godina, Instagram nalog Zvezde izrastao je u jedan od najvažnijih izvora informacija za navijače. Upravo putem ove mreže mogu se brzo i lako pratiti sve aktuelnosti iz kluba, od najave utakmica i sastava tima, preko golova i rezultata, do nagrada, klupskih aktivnosti i različitih zanimljivih sadržaja.

Na zvaničnom profilu objavljeni su brojni upečatljivi trenuci kroz fotografije, video zapise i rils snimke, a navijači su to uvek znali da prepoznaju i nagrade velikom podrškom i pozitivnim reakcijama. Sigurno je da će brojka od 750 hiljada pratilaca nastaviti da raste, imajući u vidu da Crvena zvezda ima ogromnu bazu navijača širom sveta.

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