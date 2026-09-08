Grčki Aris odlučio je da godinu dana pre isteka ugovora prekine saradnju sa 26-godišnjim Markom Kerkezom, nekadašnjim fudbalerom Partizana i subotičkog Spartaka.
Fudbal
NEVEROVATAN EPILOG: Aris raskinuo ugovor sa Kerkezom
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Kerkez, rođeni brat levog beka Liverpula Miloša Kerkeza, nije uspeo da se izbori za ozbiljniju ulogu u ekipi iz Soluna. Tokom dve sezone u Arisu upisao je svega 25 minuta na terenu, kroz dve utakmice.
Poslednju ozbiljniju minutažu imao je u sezoni 2023/24, kada je nosio dres Mladosti GAT. Na polusezoni je usledio transfer u Spartak iz Subotice, za koji je odigrao devet utakmica. To je bilo dovoljno da privuče pažnju Partizana.
Crno-beli su ga angažovali leta 2025. godine, ali ni u Humskoj Kerkez nije uspeo da se nametne i izbori mesto u timu.
Sada je stigao novi preokret u njegovoj karijeri – Aris je odlučio da mu se zahvali na saradnji godinu dana pre isteka ugovora.
Marko Kerkez Foto: Starsport
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