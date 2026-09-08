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Rodriges je od početka jula slobodan igrač, nakon što je završio saradnju sa Minesotom, koja se takmiči u MLS-u.

Za sada nema konkretne ponude, već se radi o inicijalnim razgovorima kojima Avelino pokušava da ispita mogućnost angažovanja nekadašnje zvezde Real Madrida, prenose italijanski mediji.

Rodriges iza sebe ima izuzetno bogatu karijeru.

Sa Real Madridom je dva puta osvojio Ligu šampiona, dok je tokom karijere sakupio čak 25 trofeja. Ovog leta nastupao je i na Svetskom prvenstvu sa Kolumbijom, upisavši pet nastupa.

Interesantno je da Rodriges poseduje i španski pasoš, što bi mu omogućilo da bez problema bude registrovan u Seriji B ukoliko do dogovora sa Avelinom dođe.

Kolumbijac je prethodno nagovestio da još ne razmišlja o penziji, iako je već ušao u 36. godinu.

"Samo ja znam do kada želim da igram. Preostalo mi je još nekoliko godina karijere", poručio je Rodrigez pre Svetskog prvenstva.