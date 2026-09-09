Liga šampiona donosi šest uzbudljivih utakmica, uključujući derbi između Liverpula i Atletiko Madrida, te Napoli protiv Arsenala.
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GOREĆE U NAPULJU! Arsenal na teškom ispitu, derbi Liverpula i Arsenala!
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Liga šampiona nastavlja se u sredu, 9. septembra, a ljubitelje fudbala očekuje šest utakmica prvog kola ligaške faze.
U centru pažnje biće dueli Liverpula i Atletiko Madrida, kao i Napolija i Arsenala.
Foto galerija Lige šampiona Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, nordphoto GmbH / Straubmeier / imago sportfotodienst / Profimedia
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Evo i kompletnog rasporeda utakmica!
Barselona – Fejnord (18.45)
Štutgart – Viking (18.45)
Liverpul – Atletiko Madrid (21.00)
Napoli – Arsenal (21.00)
PSŽ – Slovan (21.00)
Sporting – Galatasaraj (21.00)
Sve mečeve možete pratiti uživo putem kanala "TV Arena sport".
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