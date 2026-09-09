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Liga šampiona nastavlja se u sredu, 9. septembra, a ljubitelje fudbala očekuje šest utakmica prvog kola ligaške faze.

U centru pažnje biće dueli Liverpula i Atletiko Madrida, kao i Napolija i Arsenala.

Foto galerija Lige šampiona Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, nordphoto GmbH / Straubmeier / imago sportfotodienst / Profimedia

Evo i kompletnog rasporeda utakmica!

Barselona – Fejnord (18.45)

Štutgart – Viking (18.45)

Liverpul – Atletiko Madrid (21.00)

Napoli – Arsenal (21.00)

PSŽ – Slovan (21.00)

Sporting – Galatasaraj (21.00)

Sve mečeve možete pratiti uživo putem kanala "TV Arena sport".

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Celje Slovan Bratislava Liga šampion Izvor: Tnt sports/Screenshot