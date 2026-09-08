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Lamin Jamal već je ispisao istoriju kada je "Kopu" osvojio dva puta, ali tu ne želi da se zaustavi. Mladi as Barselone ponovo se nalazi među kandidatima za prestižno priznanje namenjeno najboljem mladom fudbaleru sveta.

Jamal je nagradu osvajao 2024. i 2025. godine, a sada ima priliku da postane prvi fudbaler sa tri „Kopa“ trofeja. Dodatni adut mu je osvajanje Svetskog prvenstva sa Španijom, gde je još jednom potvrdio status jednog od najvećih talenata svetskog fudbala.

1/4 Vidi galeriju Lamin Jamal i Ines Garsija Foto: MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Konkurencija je, međutim, izuzetno jaka. Među kandidatima su njegov reprezentativni saigrač Pau Kubarsi, zatim Kerim Alajbegović i Johan Manzambi, kao i Lenart Karl i Ibrahim Maza.

Na listi se nalazi i Ajub Buadi, koji je ovog leta prešao iz Lila u Mančester Siti za čak 100 miliona evra, dok je Jan Diomande posle sjajne sezone u Lajpcigu napravio transfer u Real Madrid vredan čak 140 miliona evra.

Među deset kandidata su i Voren Zair-Emeri iz PSŽ-a i Eli Žunior Krupi iz Bornmuta, koji je u debitantskoj sezoni u Premijerl ligi postigao 13 golova.

Ipak, ako Jamal osvoji „Kopu“ i treći put, napraviće podvig kakav pre njega nije uspeo nijedan fudbaler.

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