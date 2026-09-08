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Fudbalska reprezentacija Crne Gore uskoro kreće u novu avanturu u Ligi nacija, a selektor Mirko Vučinić objavio je spisak igrača na koje računa.

"Sokoli" 25. septembra od 20.45 dočekuju Kipar na stadionu pod Goricom, a zatim ih u samo deset dana očekuju još tri utakmice – dva duela sa Jermenijom i gostovanje Letoniji.

FK Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Na spisku se nalaze i dvojica fudbalera Partizana - Milan Vukotić i Stefan Milić. Vukotić je već standardno među Vučinićevim izborima, dok je Milić dobio novo poverenje selektora.

Crna Gora će u predstojećim akcijama moći da računa i na nekoliko dobro poznatih imena. Tu su Stevan Jovetić, Stefan Savić, Nikola Krstović, Marko Vešović i Igor Vujačić, dok je poziv dobio i Balša Popović, nekadašnji golman OFK Beograda i Crvene zvezde.

Vučinić je tako napravio kombinaciju iskusnih reprezentativaca i mlađih igrača, a Crnogorci će pokušati da kroz Ligu nacija naprave važan korak ka povratku u viši rang evropskog fudbala.

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