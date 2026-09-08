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Na spisku se ponovo našlo ime jednog od najvećih igrača svih vremena – Lionela Mesija. Argentinac iz Intera Majamija već je osam puta osvajao Zlatnu loptu, a sada će pokušati da se još jednom nađe u trci za prestižnu nagradu.

Leo Mesi u dresu Argentine Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Veliki broj nominovanih dolazi iz redova aktuelnog prvaka Evrope Pari Sen Žermena. Na listi su Usman Dembele, Ašraf Hakimi, Hviča Kvarackelija, Markinjos, Nuno Mendeš, Žoao Neveš, Vilijan Pačo, Fabijan Ruiz i Vitinja.

Među kandidatima je i Feran Tores, koji je ovog leta iz Barselone prešao u redove šampiona Evrope.

Sada ostaje da se vidi ko će od 30 kandidata napraviti najveći korak i naslediti dosadašnjeg osvajača prestižnog priznanja.

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