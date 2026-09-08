Slušaj vest

Nemanja Trifunović napravio je važan korak ka povratku na teren i, prema informacijama "Meridian sporta", sada već trenira ravnopravno sa ostatkom ekipe Partizana.

Mladi krilni napadač je još uoči revanša sa Hetafeom počeo da radi sa timom, ali je treninge završavao individualno. Stručni štab i lekarski tim nisu želeli da rizikuju njegov povratak kako ne bi došlo do novih komplikacija.

1/5 Vidi galeriju Nemanja Trifunović Foto: Starsport

Trifunović zbog toga nije bio u protokolu još od druge utakmice protiv Tobola u Kazahstanu, ali je u međuvremenu uhvatio pravi ritam i sada je sve bliže povratku u konkurenciju.

Ukoliko ne bude novih problema, očekuje se da se mladi ofanzivac uskoro stavi na raspolaganje Saši Iliću.

Ipak, povratak neće biti jednostavan. Demba Sek i Nikola Čumić pružaju odlične partije na krilnim pozicijama, ali Trifunović i dalje uživa veliko poverenje stručnog štaba i mogao bi da bude značajno pojačanje za nastavak sezone.

BONUS VIDEO: