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Jamal je istakao je da odluku donose novinari, ali veruje da ima realne šanse da postane najbolji fudbaler sveta.

1/6 Vidi galeriju Lamin Jamal na Mundijalu 2026 Foto: Pedro Paulo Diaz / Zuma Press / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

"Pre svega, ne odlučujem ja o tome, već vi. Ono što smo mi kao klub i reprezentacija uradili je neverovatno. Ako se to dogodi, prvo što ću uraditi biće da se zahvalim saigračima u Barseloni i reprezentaciji Španije. Mislim da imam šanse, videćemo", rekao je Jamal.

Mladi fudbaler ne namerava da vodi javnu kampanju kako bi ubedio glasače da zaslužuje nagradu.

"Ne mislim da treba to da radim, niti razmišljam o tome. Ponosan sam na svoj klub i reprezentaciju. Svetski smo prvaci, ne mogu da tražim više od toga. To je vaš posao. U svakom slučaju, neću nikoga da molim"

Jamal je zatim uz osmeh odgovorio na pitanje o tome ko ga nije uvrstio među trojicu najboljih igrača sveta.

"Ko me nije stavio među trojicu najboljih? Dembele? On je Kilijanov prijatelj, zar ne? Neka, ja sam veoma srećan. Mnogo puta sam igrao protiv njih dvojice zajedno, ali mora da me iz nekog razloga ne vole. Mada se ja odlično slažem sa Usmanom", poručio je Jamal.

Španac je aludirao i na dva velika trijumfa nad Francuskom. "Crvena furija" je savladala Francuze sa 2:0 u polufinalu Svetskog prvenstva, dok je prethodno bila bolja rezultatom 2:1 u polufinalu Evropskog prvenstva 2024. godine, kada je Jamal postigao spektakularan pogodak.

Barselona će novu sezonu Lige šampiona otvoriti utakmicom protiv Fajenorda, a upravo će Jamal biti jedan od najvećih aduta katalonskog kluba.