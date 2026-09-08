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Remi Ris Doten je stigao na Banovo brdo! Engleski ofanzivac, rođen 2006. godine, zadužio je opremu Čukaričkog.

Putem zvaničnog sajta pohvalio se Čukarički angažmanom levog krila, koje je u Beograd stiglo iz člana Premijer lige – Bornmuta.

1/4 Vidi galeriju Remi Ris Doten Foto: Fk Čukarički, FK Čukaricki

Ris Dotin je za prvi tim Bornmuta odigrao tri utakmice, a o novom izazovu govorio je u izjavi za sajt belo-crnih.

- Veoma sam lepo dočekan u novom klubu. Zaista sam uzbuđen i jedva čekam da počnem i odigram svoju prvu utakmicu. Svi u Čukaričkom su veoma prijateljski nastrojeni prema meni, veoma sam srećan - počeo je ofanzivac.

Potom je ukratko opisao svoj dosadašnji put.

- Počeo sam da igram fudbal sa šest godina. Bio sam u Čelsiju, pre nego što sam prešao u Sautempton, a potom sam bio u Bornmutu od svoje 12. godine, sve do nedavno. Za prvi tim Bornmuta debitovao sam pre dve godine, kada sam imao 18 godina, protiv Njukasla. Upisao sam tri nastupa za prvi tim Bornmuta, a igrao sam i na pripremnim i prijateljskim utakmicama. I sada sam ovde u Čukaričkom.

Za vreme mandata u Bornmutu delio je svlačionicu sa golmanom Đorđem Petrovićem kao i štoperom Veljkom Milosavljevićem.

- Đorđe ima veoma lepo mišljenje o svom bivšem klubu. Rekao mi je da treba da prihvatim ovu priliku i da uopšte ne bi trebalo da imam dilemu oko transfera. Već mi je mnogo toga lepog ispričao o klubu i učinio da se radujem dolasku ovde, upoznavanju kluba, stručnog štaba, igrača, ali i samog grada Beograda. On je sjajan, sjajan momak, uz to i odličan golman. Verovatno je najbolja osoba sa kojom sam mogao da razgovaram na ovu temu, s obzirom da sad napuštam dom, svoju zemlju i porodicu i dolazim u novi grad i novi klub. Bio mi je velika podrška i rekao mi je da, ako mi bilo šta bude potrebno, mogu slobodno da ga pozovem i da će biti tu za mene.

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