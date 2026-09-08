ARGENTINSKA VEZA NIKAD JAČA! Lautaro podržao Alvareza: Bez obzira na to što mi je konkurent u reprezentaciji...
Poslednji u nizu koji se javio da uteši nezadovoljnog "gaučosa" bio je golgeter Intera Lautaro Martinez, inače Hulijanov saigrač iz reprezentacije Argentine.
Apostrofirajući da mu je bivši fudbaler Mančester sitija konkurent u državom timu, Lautaro je sa ljudske strane podržao saigrača, dodajući da je i Atletiko ima pravo na stav.
"Razgovarao sam sa Hulijanom o njegovoj situaciji. Poslao sam mu poruku i pokazao svu svoju podršku jer, izvan činjenice da delimo i takmičimo se za istu poziciju u reprezentaciji, on je prijatelj. Taj trenutak kroz koji je prošao i kroz koji prolazi nije lak, ali dobro, odluka zavisi od predsednika njegovog kluba. Želim mu sve najbolje i nadam se da će se uskoro oporaviti i nastaviti da radi i pokazuje ono što je pokazao do sada, jer je jedan od najboljih na svetu", više nego uverljiv bio ja Martinez u želji da podrži saigrača.
Prethodni vikend u Bilbau pokazao je kroz kakav emotivni slom prolazi Alvarez budući da je njegov izraz lica na klupi Atletika sve rekao, a zvižduci prilikom ulaska u igru bili su poruka navijača da im je okrenuo leđa.
Za razliku od saigrača iz reprezentacije, Lautaro početak Lige šampiona dočekuje u odličnom raspoloženju jer je sa dva gola Napoliju kumovao pobedi Intera u subotu uveče.
Kurir sport / Sportske.net