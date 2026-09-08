"Razgovarao sam sa Hulijanom o njegovoj situaciji. Poslao sam mu poruku i pokazao svu svoju podršku jer, izvan činjenice da delimo i takmičimo se za istu poziciju u reprezentaciji, on je prijatelj. Taj trenutak kroz koji je prošao i kroz koji prolazi nije lak, ali dobro, odluka zavisi od predsednika njegovog kluba. Želim mu sve najbolje i nadam se da će se uskoro oporaviti i nastaviti da radi i pokazuje ono što je pokazao do sada, jer je jedan od najboljih na svetu", više nego uverljiv bio ja Martinez u želji da podrži saigrača.