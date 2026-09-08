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Nakon detaljnog pregleda VAR snimaka i izveštaja delegata, srpski reprezentativac prosleđen je profesionalnoj fudbalskoj disciplinskoj komisiji, a ukoliko ga oni osude, čeka ga između dve do pet utakmica suspenzije!

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču protiv Fenerbahčea Foto: Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia



Pravni savet TFF-a odlučio je da ne pređe preko incidenata sa meča na Kadikoju, iako je glavni arbitar Halil Umut Meler tokom utakmice situaciju smirio dodeljivanjem žutog kartona.

Fudbalski savez Turske procenio je da je u okršaju bilo elemenata nesportskog ponašanja, pa će Bešiktaš, ukoliko Vlahovića osudi PFDK, u narednom periodu morati da igra bez svog glavnog napadača.

U zvaničnom saopštenju TFF-a navodi se da je Dušan Vlahović prijavljen bez izricanja privremene mere, a tereti se u skladu sa članom 41. Fudbalskog disciplinskog pravilnika zbog "vređanja" na pomenutoj utakmici, nastalog tokom rasprave sa štoperom rivala Milanom Škrinijarom.

Ovaj član pravilnika jasno definiše da se pojedinci koji vređaju, psuju, prete ili na bilo koji način napadaju lična prava drugih aktera na terenu kažnjavaju suspenzijom od dve do pet utakmica neigranja u domaćim takmičenjima. Ukoliko komisija potvrdi krivicu, Bešiktaš bi u narednom periodu mogao da ostane bez svog glavnog golgetera na nekoliko izuzetno važnih prvenstvenih okršaja.