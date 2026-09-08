Kapiten fudbalskog kluba Juventus Manuel Lokateli uspešno je operisan, nakon što je doživeo povredu desnog kolena, saopštio je klub iz Torina.
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NOVA NEVOLJA ZA JUVENTUS: Kapiten operisan, čeka ga pauza
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"Operacija je izvedena u bolnici u Lionu, uz prisustvo klupskog lekara doktora Marka Freskija. Igrač će sutra započeti planirani program oporavka", navodi se u saopštenju italijanskog kluba.
Juventus od početka sezone ima problema sa povredama, a van terena su između ostalog Hefren Tiram i Kenan Jildiz.
Juventus je u utakmici trećeg kola Serije A u nedelju odigrao nerešeno 1:1 sa Milanom, i trenutno zauzima šesto mesto sa sedam bodova.
U sledećem kolu Serije A Juventus gostuje Sasuolu, a zatim ih čeka početak takmičenja u Ligi Evropa i domaća utakmica protiv holandskog NEC-a.
(Beta)
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