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Veliki peh za Predraga Rajkovića!

Srpski reprezentativac nije bio u sastavu Al Itihada za meč protiv Al Fajhe, a potvrđeno je da je razlog povreda mišića desnog trbušnog zida.

1/11 Vidi galeriju Predrag Rajković Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Rajković je doživeo mišićnu rupturu, ali za sada nema informacija o stepenu povrede i dužini pauze. Od toga će zavisiti i njegov oporavak, koji kod blažih povreda može trajati nekoliko nedelja, dok bi ozbiljnija ruptura mogla da zahteva znatno duže odsustvo.

Al Itihad je i bez srpskog golmana uspeo da slavi rezultatom 2:1.

Povreda dolazi u nezgodnom trenutku, pošto Srbiju krajem septembra i početkom oktobra očekuju četiri utakmice u Ligi nacija – protiv Grčke, Holandije i Nemačke.

Ostaje da se vidi da li će Rajković uspeti da se oporavi na vreme i bude na raspolaganju selektoru Veljku Paunoviću.

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