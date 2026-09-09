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Drama u Dortmundu! Konstantinos Karecas (18), veliki biser Borusije za kojeg su "milioneri" ovog leta izdvojili čak 30.000.000 evra, doživeo je ozbiljan zdravstveni problem tokom meča sa Viljarealom u Ligi šampiona!

Mladi Grk je iznenada morao da napusti teren na nosilima, a potom je hitno prebačen u bolnicu na dodatne preglede.

1/6 Vidi galeriju Mladi fudbaler Borusije - Konstantinos Karecas Foto: Heiko Becker, HMB Media / Alamy / Profimedia, osnapix / Marcus Hirnschal / imago sportfotodienst / Profimedia

Drama se dogodila već u 23. minutu utakmice. Talentovani tinejdžer učestvovao je u napadu, a onda je iznenada usporio. Karecas je dodao loptu saigraču, signalizirao da mu je potrebna pomoć, a zatim seo, odnosno legao na travu! Ubrzo su na teren utrčali članovi medicinskog tima, dok su zabrinuti navijači na tribinama posmatrali dramatične scene.

Hitno prebačen u bolnicu

Mladi grčki reprezentativac je nakon ukazane pomoći iznet sa terena na nosilima. Grčki mediji prenose da je imao poteškoće s disanjem, dok je Borusija kasnije saopštila da je razlog njegovog izlaska bio problem sa cirkulacijom.

Iz Dortmunda su ubrzo potvrdili da je fudbaler upućen u bolnicu, gde će biti obavljeni dodatni pregledi. Prema zvaničnom saopštenju kluba, Karecas je "dobro u datim okolnostima", ali još nije poznato šta je tačno izazvalo dramatičnu situaciju.

Prema pisanju tamošnjih medija, Karecasova majka je hitno pozvana iz VIP lože nakon što je njen sin napustio teren.

Dva grčka bisera, dve velike brige

Ovo je već drugi ogroman problem za Borusiju kada su u pitanju ovogodišnja pojačanja iz Grčke!

Janis Konstadelijas, koji je stigao iz PAOK-a za višemilionski iznos, teško je povredio koleno već na početku bundesligaške sezone i čeka ga višemesečna pauza. Sada je pod velikim znakom pitanja i zdravstveno stanje Karecasa.