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Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Mesi navodno je na korak od senzacionalnog poslovnog poteza!

Argentinac je, prema pisanju španskih medija, postigao načelni dogovor o kupovini drugoligaša Eldensea i mogao bi da postane vlasnik čak 100 odsto akcija kluba!

Vest je poput bombe odjeknula u španskom fudbalu, a prema informacijama tamošnjih medija, Mesi pregovara o preuzimanju kluba iz grada Elde, u pokrajini Alikante.

Gradonačelnik potvrdio da postoji načelni dogovor

Dodatnu težinu celoj priči dao je gradonačelnik Elde Ruben Alfaro, koji je potvrdio da je dobio informaciju o načelnom dogovoru.

Ipak, upozorio je da treba sačekati završetak svih formalnosti pre nego što se posao može smatrati definitivno zaključenim.

Pre nego što Mesi i zvanično preuzme klub, potrebno je da se završe pravne i finansijske procedure, kao i detaljna provera poslovanja.

Od Barsine legende do vlasnika španskog kluba?

Ako se posao realizuje, ovo bi predstavljao veliki korak u Mesijevom poslovnom životu van fudbalskog terena.

Eldense je klub sa istorijom dugom više od jednog veka, a eventualni dolazak jednog od najvećih fudbalera svih vremena u vlasničku strukturu preko noći bi mu doneo ogromnu međunarodnu pažnju.

Mesi i dalje igra, ali već razmišlja o budućnosti

Argentinac trenutno nastupa za Inter Majami, ali potencijalna kupovina španskog kluba pokazala bi da istovremeno ozbiljno razvija i poslovne projekte.

1/6 Vidi galeriju Lionel Mesi u dresu Inter Majamija Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Španski mediji zato već spekulišu da bi ovaj potez mogao da predstavlja važan deo Mesijevih planova za budućnost, odnosno za period nakon završetka velike igračke karijere.

Jedno je sigurno, ukoliko budu rešeni svi preostali detalji i Lionel Mesi zaista postane vlasnik Eldensea, mali španski klub iz Elde preko noći bi mogao da postane jedna od najzanimljivijih fudbalskih priča u Evropi.