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Marko Nikolić i atinski AEK nastavljaju svoju šampionsku priču. Ovoga puta u Ligi šampiona. Juče je pao LASK i time je najavljeno novo fantastično poglavlje u istoriji žuto-crnih.

Nakon što je u svojoj debitantskoj sezoni (2025/26) vratio titulu na stadion „Aja Sofija” i zapalio strast žuto-crnog dela Atine, uprava kluba nagradila je srpskog stručnjaka novim, istorijskim ugovorom koji važi do leta 2029. godine.

Ovaj produžetak saradnje nije bio samo formalnost, već ogroman finansijski iskorak i dokaz apsolutnog poverenja koje predsednik Marijos Ilijopulos ima u srpskog stratega.

1/10 Vidi galeriju Trener Marko Nikolić Foto: EPA, Profimedia

Prema detaljima koje su nedavno otkrili grčki mediji, novi ugovor donosi istorijski budžet za struku vredan je preko 2.500.000 evra po sezoni.

Više nego zaslužena povišica: Na ličnom nivou, Nikolić je dobio povećanje od oko 10% neto plate u odnosu na primanja koja je dogovorio 2025. godine kada je stigao iz moskovskog CSKA.

Pomenuta cifra od 2,5 miliona evra pokriva fiksnu platu šefa stručnog štaba, ali i kompletne troškove njegovih vernih asistenata koje je sa sobom doveo u Grčku.

Uz sve to tu su i ogromni bonusi za plasman u Ligu šampiona (već ispunio), za svaku pobedu u elitnom takmičenju, za trofeje u Grčkoj... Već sada je izvesna suma od oko 3.000.000 evra.

Sve ovo vodi ka stvaranju moćne atinske dinastije pod komandom srpskog trenera. Nikolić je u Atini pronašao idealnu sredinu za svoj prepoznatljivi, takmičarski fudbal, a klub mu je zauzvrat obezbedio ugovor kakav priliči evropskoj eliti.