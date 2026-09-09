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Žoze Murinjo još jednom je odigrao utakmicu po svom ukusu! Inter je imao inicijativu, dugo držao loptu na polovini Reala i stvarao prilike, ali su Madriđani na kraju iskoristili greške rivala i slavili sa 2:1 na startu Lige šampiona.

Bio je to scenario koji smo tokom karijere portugalskog stručnjaka gledali bezbroj puta.

Rival napada, kontroliše posed i pokušava da pronađe put do gola, a Murinjov tim strpljivo čeka. Jedna greška, pa druga... i kazna stiže gotovo bez upozorenja.

Tako je bilo i ovog puta na "Berbabeu".

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Inter napadao, Real kažnjavao

Italijanski velikan imao je mnogo lopte u svojim nogama i nekoliko puta ozbiljno zapretio golu Reala. Tibo Kurtoa morao je da reaguje posle pokušaja Markusa Tirama, Lautara Martineza i Henrika Mhitarjana.

Ipak, Inter je istovremeno pravio greške koje je Real znao da iskoristi.

Murinjo je posle utakmice priznao da njegov tim nije imao potpunu kontrolu, ali je istakao da ni rival nije gospodarilo dešavanjima na terenu.

- Jedno je kada nemaš kontrolu, ali ni Inter je nije imao. Kurtoa je imao mnogo odbrana, ali setite se koliko smo prilika propustili iz kontranapada. Bila je ovo sjajna utakmica. Spektakularna za one koji su je gledali, ali ne i za mene i Kristijana Kivua - rekao je Portugalac.

"Moglo je da bude 7:6"

Trener Reala nije krio da je njegov tim imao problema, posebno zbog oslabljenog veznog reda, ali je bio zadovoljan načinom na koji su njegovi fudbaleri odgovorili na pritisak.

- Ovo je bila luda utakmica. Toliko se kritikuje kada je meč dosadan, a sada smo imali potpuni haos. Lako je rezultat mogao da bude 7:6. Imali smo oslabljen vezni red, a Inter je rano pravio izmene. Nisam imao mnogo mogućnosti da promenim stvari na sredini terena - objasnio je Murinjo.

Portugalac je posebno želeo da odbrani svoje igrače od kritika zbog načina na koji su stigli do golova.

- Slažem se da su golovi došli posle njihovih grešaka, ali moram da odam priznanje svojim igračima. Valverdeov gol je nešto na čemu se radi. Nemojmo se fokusirati samo na kritike - poručio je Murinjo.

Drama u finišu

Iako je Real imao prednost, utakmica se dodatno zakomplikovala golom Karlosa Augusta.

Madriđani su se potom povukli pred svoj gol, Inter je krenuo u završnu ofanzivu, a na "Bernabeu" je usledila prava drama.

Na kraju je Real izdržao pritisak i sačuvao tri velika boda.

Murinjo stao u odbranu Vinisijusa

Posebnu pažnju posle meča izazvala je igra Vinisijusa Žuniora, koji je daleko od forme na koju je navikao navijače.

Za razliku od Brazilca, Kilijan Mbape ponovo je tresao mrežu i stigao Raula na večnoj listi strelaca Lige šampiona.

Ipak, Murinjo nije želeo da kritikuje Vinisijusa.

- Vinisijus je radio veoma naporno. Ja to znam, on to zna i svi to znamo. Još nema onu pravu oštrinu, još nije onaj stari Vinisijus, ali se bori i daje sve od sebe. Svako ko vredno radi zaslužuje poštovanje - zaključio je Portugalac.

Inter je možda imao više loptu, Kurtoa je morao da spašava Real, a završnica je bila prava ludnica, ali semafor je na kraju pokazao ono što je Murinju bilo najvažnije - pobedu. I još jednom je Portugalac pokazao da posed lopte ne donosi bodove.

Greške protivnika, strpljenje i surova kazna, to je recept koji je kroz karijeru pretvorio u svoj zaštitni znak.