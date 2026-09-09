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Nenad Milijaš preuzeo je funkciju šefa stručnog štaba TSC iz Bačke Topole krajem juna, što predstavlja njegov prvi samostalni trenerski angažman u seniorskom fudbalu.

I to posle višegodišnjeg rada u mlađim kategorijama i stručnom štabu Crvene zvezde. Po završetku igračke karijere Nenad Milijaš je trenerski zanat pekao na Marakani.

Nenad Milijaš trener TSC iz Bačke Topole Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Počeo kao pomoćnik

Prvo je Nenad Milijaš bio deo stručnog štaba prvog tima kao pomoćnik Dejanu Stankoviću i Vladanu Milojeviću, a potom je uspešno vodio omladinsku selekciju crveno-belih (U19) sa kojom je igrao i u UEFA Ligi šampiona za mlade.

Dolazak na klupu TSC označio je Milijašev iskorak u seniorski fudbal na najvišem nivou u Srbiji, gde je preuzeo tim sa visokim ambicijama.

- Razmišljao sam o radu sa seniorima, ali nisam žurio. Imao sam prelep period u Crvenoj zvezdi u omladincima. Tu sam naučio da radim, grešio sam i vremenom bio sve bolji. Bilo je ponuda i ranije, kao i ovog leta. Za TSC sam se odlučio najviše zbog razmišljanja kluba i zdrave vizije - rekao je za Kurir Nenad Milijaš i nastavio:

Nenad Milijaš kao trener omladinaca FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Cilj povratak u elitni rang

- U Zvezdi sam bio ceo život, to je moj klub pored Zemuna. Na Marakani sam naučio da pobeđujem, jurim titule i budem prvi. Ne plašim se izazova u TSC. Želimo da budemo prvi, uzmemo trofej Prve lige i vratimo se u elitni rang. Možemo da budemo bolji, iako i sada izgledamo dobro. TSC pruža uslove kao da sam u inostranstvu. Teren, kamp, stadion... Greh je da ovakav klub ne igra u Superligu i UEFA takmičenja. Nadam se da će se to brzo promeniti i da ćemo se vratiti tamo gde i pripadamo.

TSC je klub koji voli mlade trenere, sa jasnom idejom i vizijom modernog fudbal. A, Nenad Milijaš forsira napadački pristup, ofanzivni fudbal sa visokim posedom i brzom tranzicijom, nastavljajući prepoznatljiv identitet koji je TSC gradio prethodnih sezona.

- Verovatno sam ja svojim radom uradio nešto, kada sam skrenuo pažnju ljudi iz TSC na sebe. Igrao sam Ligu šampiona sa omladincima Crvene zvezde i mislim da sam tako i dobio šansu. Imao sam više opoziva ovog leta i izabrao sam TSC. Za mene je to bila čast, jer ovde u Bačku Topolu želi da dođe veliki broj trenera. Baš zbog uslova o kojima sam ranije pričao.

1/9 Vidi galeriju TSC Foto: Kurir Sport, Starsport/Srđan Stevanović

Od Lige konferencije do Prve lige

Neverovatno je da je TSC, klub koji je pre nešto više od godinu godine došao do nokaut faze Lige konferencije, sada u drugom rangu srpskog fudbala.

- TSC je igrao Evropu, pravio velike rezultate u Ligi konferencije. Neko će se zapitati, otkud sada u Prvoj ligi? To je klub koji se bori za sebe i meni je drago što imam slobodu da donosim odluke i stojim iza njih. Ljudi iz TSC su mi sve pružili. Uslovi za rad su sjajni i želim da se vidi naš rezultat.

Igrački kadar TSC garantuje ekspresan povratak u Superligu, jer su u klubu ostali Vukašin Krstić, Andrej Todoroski, Saša Jovanović, Milan Radin, Miloš Šatara, Aleksandar Stančić, Prestiž Mbongu... Stigao je Nemanja Nikolić, moguć je i dolazak Borisava Burmaza iz rumunskog Rapida.

- Na okupu je ostala većina igrača iz prošle sezone. To je bila i moja želja. Po imenima jesmo najbolji klub u Prvoj ligi, jesmo favoriti, ali prvenstvo nije lagano. Drago mi je što ima TV prenosa utakmica i što se komentariše kao da je reč o Superligi. Neće biti lako vratiti se, duga je godina... Ovde je dosta bivših superligaša koji imaju iste želje za povratak kao i mi. Jedno šest do sedam ekipa hoće u elitu. Izjednačen je kvalitet, nema velike razlike kao u Superligi, gde se zna kojih četiri ili pet ekipa odskaču kvalitetom od drugih.

Janoš Žemberi prvi čovek TSC iz Bačke Topole Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sa Žemberijem dogovor za sekund

Za dolazak Nenada Milijaša u TSC zaslužan je pre svega prvi čovek kluba Janoš Žemberi.

- To je neverovatna priča, koja najbolje govori o tome kakav je TSC klub. Gospodin Žemberi prvo je razgovarao sa čelnicima Crvene zvezde i pitao, da li je u redu da ja dođem kod njih. Tek posle toga, on je počeo pregovore sa mnom. To je čovek koji zna šta hoće. U TSC se zna ko šta radi, čija je odgovornost. I nismo uopšte dugo pregovarali. Dogovorili smo se istog sekunda. Ovo nije klub gde ja treba da zaradim veliki novac, već sredina u kojoj želim da napravim rezultat. Tek, ako to uspem, onda na osnovu toga mogu da razmišljam o tome, da bih mogao da radim na nekom većem mestu, što iskreno želim. I ne plašim se da to kažem. Sada živim da TSC vratim u Superligu, jer tu i pripadamo.

Zadovoljan je Nenad Milijaš i životom na severu Srbije.

- Bačka Topola, Subotica, tu sam. Odem do Beograda, kolima, ili vozom. Ili porodica dođe do mene. Počela je škola, pa je sada malo teže zbog dece, ali u toku nedelje se trudim da sa njima sve uskladim kako treba. Ako neko želi da dođe na utakmice TSC iz Beograda, to može lako da uradi. Za sat vremena se stiže vozom i može da uživa u utakmici i luksuzu na tribinama. Ovo je jedan od najlepših stadion koje imamo u Srbiji - zaključio je Nenad Milijaš.