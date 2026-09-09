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Real Madrid je pobedio Inter, ali umesto da se posle trijumfa priča samo o osvajanju važnih bodova, jedna od glavnih tema u Španiji postao je Vinisijus Žunior.

Brazilac je ponovo bio daleko od svog najboljeg izdanja, a nezadovoljstvo navijača Reala kulminiralo je u samoj završnici utakmice. Kada je Žoze Murinjo odlučio da ga izvede iz igre u 87. minutu, sa tribina Santjago Bernabeua začuli su se zvižduci.

1/7 Vidi galeriju Vinicijus Žunior na meču protiv Intera Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, David Canales / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

A onda je usledila scena koja je dodatno podigla temperaturu!

Šetnja ka klupi razbesnela navijače

Vinisijus je prilikom izlaska sa terena odugovlačio, a prema pisanju španskih medija, njegova spora reakcija napravila je dodatni problem Realu.

Zbog načina na koji se sada primenjuju pravila o izmenama, Alvaro Kareras nije mogao odmah da uđe na teren. Španski mediji navode da je novi igrač Reala ostao pored aut-linije znatno duže nego što su navijači očekivali, dok je ekipa u tom periodu praktično ostala bez kompletnog sastava na terenu.

Na tribinama je zavladala nervoza, a zvižduci su postajali sve glasniji.

ElDesmarque je posebno izdvojio upravo tu situaciju, navodeći da je Vinisijusova sporost prilikom izmene dodatno iznervirala publiku, dok je čitava situacija zbog novih pravila o povratku igrača na teren izazvala konfuziju i veliko nezadovoljstvo na Bernabeuu.

Zvižduci navijača

Vinisijus je, međutim, prema ocenama španskih komentatora, postao meta dela publike zbog problema koji traju duže vreme.

Alvaro Benito, nekadašnji fudbaler Reala, ocenio je za Cadenu SER da zvižduci upućeni Brazilcu nisu samo reakcija na ono što se dogodilo protiv Intera, već predstavljaju svojevrsno nasleđe nezadovoljstva koje se gomilalo prethodnih godina.

I Mundo Deportivo je bio vrlo direktan, ocenivši da je negodovanje prema Vinisijusu postalo gotovo redovna pojava na utakmicama Reala na domaćem terenu.

Brazilac je protiv Intera bio aktivan i borben, ali nije imao konkretan učinak koji se očekuje od jednog od najvećih imena svetskog fudbala. A upravo je to ono što je publika na Bernabeuu očigledno želela da vidi.

Murinjo stao u odbranu Brazilca

Zanimljivo, dok su se zvižduci spuštali sa tribina, Vinisijus je dobio snažnu podršku svog trenera.

Murinjo je posle utakmice otvoreno priznao da Brazilac trenutno nije na svom najboljem nivou, ali je istakao da niko ne može da mu ospori zalaganje.

Portugalac je po izlasku Vinisijusa sa terena prišao svom fudbaleru, pružio mu podršku i pokušao da ga zaštiti od reakcije publike.

Ali podrška trenera nije promenila ono što se jasno moglo čuti sa tribina.

Vinisijus se našao na udaru sopstvenih navijača, a pobeda nad Interom nije uspela da sakrije činjenicu da između Brazilca i dela publike na Bernabeuu trenutno postoji ozbiljna tenzija.

Real je osvojio bodove, ali problemi nisu nestali.

Vinisijus nije u formi, navijači gube strpljenje, zvižduci su sve glasniji, a scena sa sporim izlaskom iz igre samo je dodatno zapalila već uzavrelu atmosferu u Madridu.