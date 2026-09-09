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Srpska fudbalska reprezentacija krajem septembra i početkom oktobra počinje takmičenje u Ligi nacija.

Selektor Veljko Paunović spremio je širi spisak igrača za ovo takmičenje, a na njemu se nalazi čak petorica fudbalera Crvene zvezde.

Liga nacija je prvi veliki ispit za Srbiju - Veljko Paunović Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Petorica odabranih

Prema saznanjima Kurira mesto na širem spisku iz Crvene zvezde su našli - Miloš Veljković, Vasilije Kostov, Vladimir Lučić, povratnik Mihailo Ristić i novo ime Stefan Gudelj. Iako će sigurno doći do skraćenja, sa petoricom fudbalera Crvena zvezda je potvrdila dominaciju u srpskom fudbalu.

Miloš Veljković i Vasilije Kostov i ranije su dobijali pozive od selektora Veljka Paunovića, kao i Vladimir Lučić. Dobra vest je povratak pod zastavu Srbije Mihaila Ristića, koji se ovog leta posle decenije igranja u inostranstvu odlučio da kam-bek u Crvenu zvezdu.

Stefan Gudelj i Bamba Dijeng slave gol Crvene zvezde protiv Partizana u 180. večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Gudelj debitant, čeka se Gaštarov

Ono što je svojevrsno iznenađenje jeste poziv mladom defanzivcu Crvene zvezde Stefanu Gudelju. Visoki i kršni Trebinjac odigrao je nekoliko izuzetnih utakmica u poslednjih mesec dana, a posebno se istakao sigurnim intervencijama i anticipacijom u okršaju sa Partizanom, u 180. večitom derbiju.

Poziv za A reprezentaciju Srbije nije dobio Matej Gaštarov. Da podsetimo, direktor za strategiju i razvoj Fudbalskog saveza Srbije Ranko Stojić otkrio je pre nekoliko dana, da će krovna organizacija učiniti sve što može, da mladi vezni fudbaler Crvene zvezde rodom iz Skoplja obuče dres Orlova u narednom periodu.

1/10 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Srbije, trening pred meč protiv Meksika Foto: Fss

Težak raspored

Fudbalska reprezentacija Srbije se nalazi u izuzetno jakoj grupi A2 sa Nemačkom, Holandijom i Grčkom. Prvu utakmicu Orlovi će igrati 24. septembra na stadionu "Rajko Mitić" protiv Grčke (20.45), a onda tri dana kasnije u nedelju na istom mestu dočekati Holandiju.

U oktobru izabranike selektora Veljka Paunovića očekuju dva izuzetno teška gostovanja. U Nemačkoj će Srbija igrati protiv domaćina 1. oktobra od 20.45 časova, a onda 4. oktobra u istom terminu gostovati Holandiji.