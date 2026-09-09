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Uznemirujuće scene zabeležene su sinoć u Kragujevcu, gde je, prema prvim nezvaničnim informacijama, došlo do žestokog sukoba dve navijačke grupe, piše RINA.

Tokom incidenta polupano je više automobila, dok je policija zbog ozbiljnosti situacije blokirala deo ulice.

Na terenu je bilo mnogo policajaca, a podignuti su i dronovi kako bi se pratilo kretanje učesnika sukoba i situacija stavila pod kontrolu – kaže za agenciju RINA izvor upoznat sa slučajem.

Za sada nije poznato šta je prethodilo sukobu u Avalskoj ulici, niti kako je došlo do njegove eskalacije. Zvaničnih informacija o eventualno povređenim osobama još nema.

Policija prikuplja informacije, pregleda snimke i radi na identifikaciji svih učesnika ovog incidenta. Više detalja biće poznato nakon završetka provera.

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