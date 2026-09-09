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Uznemirujuće scene zabeležene su sinoć u Kragujevcu, gde je, prema prvim nezvaničnim informacijama, došlo do žestokog sukoba dve navijačke grupe, piše RINA.

Tokom incidenta polupano je više automobila, dok je policija zbog ozbiljnosti situacije blokirala deo ulice.

– Na terenu je bilo mnogo policajaca, a podignuti su i dronovi kako bi se pratilo kretanje učesnika sukoba i situacija stavila pod kontrolu – kaže za agenciju RINA izvor upoznat sa slučajem.

Za sada nije poznato šta je prethodilo sukobu u Avalskoj ulici, niti kako je došlo do njegove eskalacije. Zvaničnih informacija o eventualno povređenim osobama još nema.

Policija prikuplja informacije, pregleda snimke i radi na identifikaciji svih učesnika ovog incidenta. Više detalja biće poznato nakon završetka provera.