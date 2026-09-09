Slušaj vest

Pritisak na prvog čoveka svetskog fudbala iz dana u dan postaje sve veći.

Više od 100.000 ljudi podržalo je zvaničnu prijavu protiv predsednika FIFA Đanija Infantina, uz teške optužbe da je zloupotrebio svoj položaj i prekršio pravila političke neutralnosti zbog bliskog odnosa sa Donaldom Trampom.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino i Donald Tramp na Svetskom prvenstvu Foto: Julio Cortez/AP, Matt Slocum/AP, Matt Rourke/AP

Nevladina organizacija "FairSquare", koja stoji iza kampanje "Reboot FIFA", u utorak je Etičkom komitetu FIFA predala zvaničnu prijavu podržanu sa više od 100.000 potpisa.

Organizatori traže da se ozbiljno ispitaju postupci Infantina, a optužbe su više nego ozbiljne: zloupotreba ovlašćenja, kršenje političke neutralnosti i narušavanje obaveze lojalnosti prema FIFA.

U centru cele priče nalazi se Donald Tramp.

Optužuju ga da je FIFA pretvorio u političku pozornicu

FairSquare tvrdi da je Infantino u više navrata javno iskazivao političku podršku američkom predsedniku, što je, prema njihovom tumačenju, u direktnoj suprotnosti sa pravilima FIFA o političkoj neutralnosti.

Kampanja je pokrenuta neposredno pred početak Svetskog prvenstva 2026. godine, sa ambicijom da pritužba postane najveća koju je FIFA ikada dobila protiv nekog od svojih najviših funkcionera.

Međutim, od tada je priča dobila potpuno novu dimenziju.

Kritičari Infantina sada ne ukazuju samo na njegove javne nastupe i blizak odnos sa Trampom, već i na nekoliko konkretnih slučajeva koji su dodatno podigli prašinu u svetskom fudbalu.

Sporni slučaj Baloguna podigao veliku prašinu

Jedna od najtežih optužbi odnosi se na slučaj američkog reprezentativca Folarina Baloguna.

Prema navodima "FairSquarea", postoji osnov za istragu da li je politički pritisak iz Bele kuće imao bilo kakav uticaj na odluku da se preispita kazna američkom fudbaleru tokom Mundijala. Organizacija tvrdi da bi takvo mešanje predstavljalo ozbiljan udar na nezavisnost fudbalskih disciplinskih organa.

Upravo je to deo priče koji je dodatno razbesneo Infantinove kritičare.

Jer jedno od osnovnih pitanja sada glasi: da li pravila u fudbalu važe jednako za sve ili ih je moguće menjati kada se u priču uključe najmoćniji ljudi sveta?

Propali plan koji je zapalio fudbalski svet

Kao da optužbe zbog odnosa sa Trampom nisu bile dovoljne, Infantino se poslednjih meseci našao na udaru i zbog kontroverznog projekta "FIFA Forward Enterprise".

Plan je predviđao stvaranje nove komercijalne strukture i prodaju udela privatnim investitorima, što bi uključivalo i prihode od najvažnijih FIFA takmičenja.

Ideja je izazvala žestok otpor, a projekat je na kraju povučen. Kritičari su tvrdili da se time praktično otvara put privatnom kapitalu da preuzme deo kontrole nad najvrednijom imovinom svetskog fudbala.

U međuvremenu je sukob između FIFA i UEFA dodatno eskalirao, a FIFA je optužbe i pravne poteze evropske kuće fudbala opisala kao svojevrsnu kampanju protiv nje i Infantina.

FIFA vs UEFA Foto: Ilustracija

Traže istragu, ali i mnogo oštriju kaznu

Prema navodima stranih medija, "FairSquare" ne želi da se sve završi samo na još jednoj istrazi koja će nestati u lavirintu FIFA birokratije.

Organizacija insistira na hitnom i transparentnom postupku, a među zahtevima se pominje i dvogodišnja suspenzija za Infantina ukoliko se utvrdi da je prekršio pravila.

Dodatni pritisak na FIFA predstavlja činjenica da je raniju pritužbu FairSquarea podržao i Norveški fudbalski savez, dok je grupu kritičara podržalo i 50 poslanika Evropskog parlamenta, koji su zatražili da se slučaj ozbiljno razmotri.

Infantino ipak ne odustaje!

U jeku svih kontroverzi, Infantino je potvrdio da namerava da se kandiduje za još jedan mandat na čelu FIFA.

Predsednički izbori zakazani su za 2027. godinu, a njegov eventualni novi mandat produžio bi vladavinu na čelu svetskog fudbala do 2031. godine.

I upravo tu nastaje najveći paradoks.

Što su optužbe glasnije, Infantino deluje odlučnije da ostane na čelu FIFA.

Sa jedne strane nalazi se čovek koji i dalje ima ozbiljnu podršku pojedinih fudbalskih saveza i konfederacija. Sa druge je sve glasniji front njegovih protivnika, koji smatraju da FIFA pod njegovim vođstvom postaje sve zatvorenija, komercijalnija i politički kompromitovana.

A sada je na sto stigla i pritužba sa više od 100.000 potpisa.

Pitanje je samo da li će Etički komitet FIFA zaista otvoriti ozbiljnu istragu, ili će još jedna velika optužba protiv Đanija Infantina završiti bez odgovora.