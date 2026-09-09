PARTIZAN NA OVAJ NAČIN ŽELI DA SE NAVIJAČIMA ZAHVALI NA SVEMU! Crno-beli ovim gestom žele da se oduže za podršku!
Partizan će u nedelju od 17 časova u Beogradu dočekati Vojvodinu, u utakmici devetog kola Super lige Srbije.
"Ova odluka predstavlja znak zahvalnosti svim navijačima za lojalnost, bezrezervnu podršku i zajedništvo koje od prvog dana ove sezone pokazujete prema klubu i ekipi", piše u saopštenju Partizana.
Meč između Partizana i Vojvodine prvobitno je trebalo da bude odigran od 21 čas, ali je termin, na insistiranje beogradskog kluba, pomeren na 17 časova, kako bi se, kako crno-beli navode, navijačima tog kluba, a posebno onima koji ne žive u Beogradu, olakšao dolazak na utakmicu.
"Neka vaša podrška i pune tribine budu tas na vagi koji će pogurati crno-bele ka važnoj pobedi", dodaje se u saopštenju crno-belih.
Partizan zauzima 12. mesto na tabeli Super lige Srbije sa sedam bodova iz sedam mečeva, dok je Vojvodina druga sa 18 bodova iz osam utakmica.