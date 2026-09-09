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Partizan će u nedelju od 17 časova u Beogradu dočekati Vojvodinu, u utakmici devetog kola Super lige Srbije.

"Ova odluka predstavlja znak zahvalnosti svim navijačima za lojalnost, bezrezervnu podršku i zajedništvo koje od prvog dana ove sezone pokazujete prema klubu i ekipi", piše u saopštenju Partizana.

Meč između Partizana i Vojvodine prvobitno je trebalo da bude odigran od 21 čas, ali je termin, na insistiranje beogradskog kluba, pomeren na 17 časova, kako bi se, kako crno-beli navode, navijačima tog kluba, a posebno onima koji ne žive u Beogradu, olakšao dolazak na utakmicu.

1/29 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

"Neka vaša podrška i pune tribine budu tas na vagi koji će pogurati crno-bele ka važnoj pobedi", dodaje se u saopštenju crno-belih.

Partizan zauzima 12. mesto na tabeli Super lige Srbije sa sedam bodova iz sedam mečeva, dok je Vojvodina druga sa 18 bodova iz osam utakmica.