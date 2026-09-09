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Nekada je nosio dres Liverpula i Rendžersa, a danas je u potrazi za novim klubom povukao potez koji se retko viđa u svetu profesionalnog fudbala - pomoć je potražio na Linkedinu!

Umesto da čeka poziv agenta ili ponudu nekog kluba, Ovi Edžarija je stvar uzeo u svoje ruke. Javno je objavio da je slobodan igrač i pozvao sve zainteresovane da mu se jednostavno jave porukom!

Edžarija je naveo da traži "pravu priliku", istakavši da može da igra na nekoliko pozicija - kao defanzivni, centralni ili ofanzivni vezni, ali i na levom krilu.

Drugim rečima, 28-godišnji fudbaler javno je poručio klubovima: Potreban vam je igrač? Javite mi se!

Od debija protiv Reala do potrage za poslom

Cela priča dobija još neverovatniju dimenziju kada se pogleda šta se Edžariji dešavalo samo prošle sezone.

Englez je u avgustu 2025. stigao u Real Ovijedo i ubrzo debitovao u španskoj Primeri i to ni manje ni više nego protiv Real Madrida!

Ipak, njegova epizoda u Španiji nije se razvila onako kako je očekivao. Za Ovijedo je u La Ligi odigrao svega osam utakmica, pri čemu je samo dva puta bio starter, a klub je na kraju ispao iz elite.

Sada je ponovo bez kluba.

Ali umesto da čeka da zazvoni telefon, Edžarija je povukao potez koji se retko viđa među profesionalnim fudbalerima.

Otvorio je LinkedIn i praktično okačio oglas da traži posao!

1/5 Vidi galeriju Ovi Edžarija Foto: Isabel Infantes / PA Images / Profimedia, Andy Buchanan / AFP / Profimedia, Jane Barlow / PA Images / Profimedia

Nekada ga hvalio i Džerard!

A da priča bude još bizarnija, reč je o fudbaleru za kojeg je svojevremeno velike reči imao niko drugi do Stiven Džerard.

Edžarija je kao mlad igrač Liverpula stigao na pozajmicu u Rendžerse, gde ga je trenirao upravo legendarni kapiten „crvenih“.

U dresu škotskog velikana imao je i nekoliko blistavih partija, a posebno se pamti njegov nastup protiv ruske Ufe u kvalifikacijama za Ligu Evrope 2018. godine.

Džerard je tada bio oduševljen.

"Bio je veličanstven. To je njegovih najboljih 90 minuta za nas", rekao je tada Džerard.

On je posebno istakao da je Edžarija konačno odigrao kompletnu utakmicu na vrhunskom nivou, od prvog do poslednjeg minuta.

Međutim, samo nekoliko meseci kasnije sve se promenilo.

Edžarija je iznenada napustio Rendžerse i vratio se u Liverpul, iako je prvobitno stigao na jednogodišnju pozajmicu.

Rendžersi su tada saopštili da se fudbaler nije najbolje snašao u Škotskoj i da želi povratak u matični klub. Za klub iz Glazgova odigrao je 28 utakmica i postigao dva gola.

Džerard je kasnije otvoreno govorio o tom rastanku i nije krio da smatra da je odlazak bio pogrešan potez.

Tako je fudbaler koji je u jednom trenutku dobijao velike pohvale od legende Liverpula nastavio put preko Redinga, da bi prošle godine stigao i do španske La Lige.

Sada čeka da mu neko pošalje poruku

I upravo zato je njegov najnoviji potez privukao ogromnu pažnju.

Od Liverpula i Džerardovih komplimenata, preko Rendžersa i La Lige, do LinkedIna!

Edžarija je trenutno slobodan igrač, što znači da i nakon završetka prelaznog roka može da potpiše za novi klub, ukoliko bude ispunjavao uslove za registraciju prema pravilima konkretnog takmičenja.

Pitanje je samo – ko će prvi poslati poruku?