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Trener fudbalera Intera iz Milana Kristijan Kivu izjavio je da je, uprkos porazu u tom duelu, zadovoljan hrabrošću i karakterom koje su njegovi igrači pokazali u utakmici prvog kola ligaške faze Lige šampiona protiv Real Madrida.

"Nisam ljut, zadovoljan sam hrabrošću i karakterom koje smo pokazali, kao i načinom na koji je ekipa prebrodila težak trenutak. Ono što mi je važno jeste reakcija na određene greške, govor tela i to koliko verujete u ono što radite", naveo je Kivu, a preneo sajt kluba.

"Pokušali smo da budemo dominantni i uspešno sprovedemo plan igre u delo, što me čini optimističnim po pitanju budućnosti ovog tima. Znali smo kakav kvalitet poseduju i da možemo da napravimo greške. Nismo pokušavali da se povučemo i igramo na sigurno, ušli smo u ravnopravan duel sa Real Madridom i to je utisak koji nosim sa ove utakmice", dodao je Kivu.

Trener Intera pohvalio je partije svojih krilnih igrača Karlosa Augusta i Endija Dijufa.

"Karlos je na kraju bio potpuno iscrpljen. Zadovoljan sam njegovim učinkom, kao i Dijufovim. Obojica su dobro igrali, a Karlos je uspeo i da postigne gol, dok je Endi pokazao hrabrost i karakter u duelu "jedan na jedan" sa jednim od najboljih bekova na svetu (Markom Kukureljom). Pružili smo sjajnu partiju koja mi uliva veliko samopouzdanje za budućnost", kazao je Kivu.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija Lige šampiona Foto: Cesar Cebolla / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia, MIGUEL RIOPA / AFP / Profimedia, Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia

Kivu je pohvalio i nastup golmana Intera Hosepa Martinesa, koji je u duelu sa Realom zabeležio šest odbrana.

Martines je, uprkos tome, bio direktan krivac za drugi pogodak Reala, nakon što je u svom petercu izgubio loptu pri pokušaju da predribla Federika Valverdea.

"Pepo je reagovao kao vrhunski golman, ostao je fokusiran i zabeležio nekoliko važnih odbrana. Kada je reč o golmanu, uvek je važno kako reagujete i kako pronalazite ponos u sebi da ne biste izgubili samopouzdanje", kazao je Kivu.

Kivu je naveo da je bilo zadovoljstvo ponovo videti šefa stručnog štaba Real Madrida Žozea Morinja, koji mu je bio trener od 2008. do 2010. godine u Interu.

"Gajim ogromne simpatije prema Morinju zbog svega što smo zajedno prošli, čak i tokom teškog perioda u mom životu, kao i zbog načina na koji se ponašao – kao veliki čovek. Bilo mi je zadovoljstvo što sam ga ponovo video i zagrlio, i želim mu sve najbolje u ovoj sezoni", naveo je Kivu.

Inter će u narednom kolu Lige šampiona u Milanu dočekati Klub Briž.