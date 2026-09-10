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Dani Olmo iza sebe ima leto koje će pamtiti do kraja života! Fudbaler Barselone popeo se sa Španijom na krov sveta, a sada je otvoreno govorio o trenutku kada je shvatio da je postao svetski prvak.

Postoje trenuci koje je nemoguće opisati rečima, a jedan takav Dani Olmo doživeo je u finalu Svetskog prvenstva protiv Argentine.

1/5 Vidi galeriju Dani Olmo povreda na meču Barselona - Atletiko Madrid Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Bagu Blanco / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia, Javier Borrego / AFP / Profimedia

Španija je stigla do najvećeg trofeja u fudbalu, ali vezista Barselone priznaje da mu je trebalo vremena da postane svestan šta se zapravo dogodilo.

U poslednjim minutima utakmice to je nemoguće, nemoguće... Ali kada sudija odsvira kraj, pomislite: „Da li smo uspeli? Da li smo mi prvaci?“ Kada podignete pehar, počnete još više da osećate sve to - ispričao je Olmo.

Emocije ga potpuno savladale

A onda je usledio trenutak koji je za Olma bio možda i snažniji od samog podizanja trofeja.

Kada je ugledao najbliže, emocije su počele da rade svoje.

"Kada vidite svoje porodice, reakciju brata, partnerke i oca... Nisam neko ko plače, ali..", zastao je španski reprezentativac, jasno pokazujući koliko mu je taj trenutak značio.

"To vam promeni život!"

Olmo smatra da osvajanje Svetskog prvenstva donosi nešto što fudbaler teško može da doživi bilo gde drugde.

"To vas promeni, promeni vam život. Nisam siguran da smo još u potpunosti shvatili šta smo uradili. Tek kada vas ljudi pozdravljaju na drugim stadionima, shvatite koliko je to veliko. Postanete deo jedne posebne grupe igrača", rekao je fudbaler Barselone.

Nakon istorijskog leta i osvajanja najvećeg mogućeg trofeja, Olmo se sada vraća klupskim obavezama.