BIO JE ZVEZDA PREMIJER LIGE, A SADA GA NIKO NE ŽELI! Drogiran pravio gluposti, slupao skupocene automobile, pa ne može klub da nađe!
Engleski krilni napadač Rahim Sterling (31) odbio je ponudu da karijeru nastavi u Brazilu, prenose ostrvski mediji.
Kako se navodi, za bivšeg reprezentativca Engleske interesovanje je pokazao Vasko da Gama, ali Sterling nije želeo da se seli van Evrope.
Sterling je trenutno slobodan igrač, posle kratke i očajne epizode u Fejenordu.
Prethodno je sporazumno raskinuo ugovor sa Čelsijem, nakon što je šest meseci proveo van prvog tima, a nije uspeo da se nametne ni za vreme pozajmice u Arsenalu.
Ipak, mnogo veće probleme od pronalaska novog kluba Sterling trenutno ima van terena.
Bivši fudbaler Liverpula i Mančester sitija suočava se sa optužbama za opasnu vožnju, posedovanje azotnog oksida ubog nepropisne upotrebe i odbijanje davanja uzorka nadležnim organima.
Engleski mediji pišu da bi Sterling već naredne sedmice trebalo da se pojavi pred sudom.
Kurir sport / Sportske.netNe propustite