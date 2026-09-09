Slušaj vest

Predsednik Sudijske komisije, Frank de Blekere, pojasnio je sporan detalj iz prvog poluvremena okršaja Crvene zvezde i Partizana (2:1), ukazavši na jednu grešku koju je glavni arbitar načinio tokom meča.

Prema oceni Komisije, VAR soba na čelu sa Momčilom Markovićem reagovala je besprekorno u 23. minutu, kada je Nenad Minaković nakon pregleda video-snimka doneo ispravnu odluku i pokazao na belu tačku.

1/10 Vidi galeriju 180. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Kurir Sport

- Odbrambeni igrač startovao je na protivnika, koji je ušao u kazneni prostor s loptom, ali nije odigrao loptu nego je došlo do kontakta s nogom napadača. Pošto je VAR imao jasan video dokaz o načinjenom prekršaju, pozvao je sudiju na OFR, koji je ispravno dosudio kazneni udarac - stoji u obaveštenju.

Ipak, sudijski tim je napravio propust u samoj završnici meča. Mahmud Bađo je izuzetno neoprezno startovao nad Milanom Vukotićem, zbog čega je morao da zaradi direktno isključenje, ali je crveni karton u toj situaciji izostao.

- Igrač je napravio prekršaj otpozadi na svog protivnika koristeći obe noge, kao i veliku brzinu i intenzitet. Činjenica da je igrač odigrao loptom ne umanjuje ozbiljnost ovakvog prekršaja, jer je ugrožena bezbednost protivnika. U ovakvoj situaciji, očekivana je VAR intervencija kako bi bio pokazan crveni karton.