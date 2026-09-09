STIGLA ANALIZA SPORNIH SITUACIJA SA VEČITOG DERBIJA! Bio je čist penal, ali je napravljena jedna velika greška! Ovaj fudbaler je morao da dobije CRVENI KARTON
Predsednik Sudijske komisije, Frank de Blekere, pojasnio je sporan detalj iz prvog poluvremena okršaja Crvene zvezde i Partizana (2:1), ukazavši na jednu grešku koju je glavni arbitar načinio tokom meča.
Prema oceni Komisije, VAR soba na čelu sa Momčilom Markovićem reagovala je besprekorno u 23. minutu, kada je Nenad Minaković nakon pregleda video-snimka doneo ispravnu odluku i pokazao na belu tačku.
- Odbrambeni igrač startovao je na protivnika, koji je ušao u kazneni prostor s loptom, ali nije odigrao loptu nego je došlo do kontakta s nogom napadača. Pošto je VAR imao jasan video dokaz o načinjenom prekršaju, pozvao je sudiju na OFR, koji je ispravno dosudio kazneni udarac - stoji u obaveštenju.
Ipak, sudijski tim je napravio propust u samoj završnici meča. Mahmud Bađo je izuzetno neoprezno startovao nad Milanom Vukotićem, zbog čega je morao da zaradi direktno isključenje, ali je crveni karton u toj situaciji izostao.
- Igrač je napravio prekršaj otpozadi na svog protivnika koristeći obe noge, kao i veliku brzinu i intenzitet. Činjenica da je igrač odigrao loptom ne umanjuje ozbiljnost ovakvog prekršaja, jer je ugrožena bezbednost protivnika. U ovakvoj situaciji, očekivana je VAR intervencija kako bi bio pokazan crveni karton.