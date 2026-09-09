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"Selektor (Mark van Bomel) mi je rekao da ne može da mi garantuje mesto u startnoj postavi. Odlučio sam da propustim celu sezonu Lige nacija. To takođe znači da neću igrati na potencijalnom završnom turniru", naveo je Kurtoa za belgijske novine HLN nakon utakmice Real Madrida i Intera iz Milana u utorak.

Kurtoa je naveo i da bi u predstojećem izdanju Lige nacija igrao jedino ukoliko reprezentacija Belgije bude imala probleme sa povredama na njegovoj poziciji.

1/9 Vidi galeriju Golman Real Madrida - Tibo Kurtoa Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Oscar J Barroso / Shutterstock Editorial / Profimedia, Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

Uprkos odsustvu u Ligi nacija, golman Real Madrida rekao je da želi da igra za selekciju Belgije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

"Ako golman koji brani u Ligi nacija pruži dobre partije, Van Bomel bi mogao da nastavi da računa na njega. Ipak, želim da se izborim za svoje mesto. Želim ponovo da dokažem da sam prvi golman", kazao je Kurtoa, koji je za reprezentaciju Belgije do sad odigrao ukupno 115 utakmica.

Selekcija Belgije će u predstojećem izdanju Lige nacija igrati u Grupi 1 "A" divizije protiv reprezentacija Francuske, Italije i Turske.