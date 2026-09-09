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Napadač Atletiko Madrida Hulijan Alvarez prolazi i dalje kroz turbulentan period.

Nakon što nije uspeo da ubedi Atletiko da ga proda Barseloni, doživeo je torturu od strane navijača, a posle poraza u Bilbau se slomio i teren je napustio u suzama.

Uoči večerašnjeg meča protiv Liverpula na "Enfildu", oglasio se i predsednik Atletika Enrike Sereso.

1/10 Vidi galeriju Argentinski fudbalski as - Hulijan Alvarez Foto: Alter Photos / ddp USA / Profimedia, Luciano Bisbal / imago sportfotodienst / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

"Mislim da Hulijan Alvarez dobro napreduje. Stvar je u tome što čovek pati nakon nedavnih događaja i sasvim je prirodno što smo zabrinuti. Njegov oporavak teče dobro i, kada trener proceni da je spreman, on će igrati. Slučaj "Hulijan" je zatvoren", rekao je prvi čovek Atletika.

Očekuje se da Hulijan Alvarez opet ostane na klupi za rezerve, a veliko je pitanje da li će ga Dijego Simeone uopšte i koristiti dok se potpuno ne oporavi od nedavnih događaja.

Utakmica Liverpul - Atletiko Madrid na programu je u 21.00.

Kurir sport / Sportske.net