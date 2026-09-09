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Real Madrid je u utorak na svom terenu savladao Inter sa 2:1 na otvaranju sezone u Ligi šampiona, ali igra "kraljevskog kluba" nije oduševila.

Zvonimir Boban je za italijanski "Skaj Sport" analizirao duel velikana i posebno se osvrnuo na probleme koje je uočio u igri Reala.

"Inter u Evropi ostavlja utisak da mu nedostaje ključni element za borbu sa najvećim klubovima. To se potvrdilo i protiv Reala, koji je delovao čudno i neorganizovano. Iako Realu nedostaje ravnoteže u igri, on poseduje napadački kvalitet. Na kraju su pobedili jer su stvorili velik broj prilika, iako je i Inter imao svoje. Inter je dominirao u prvom poluvremenu, ali je zakazao u realizaciji. Real je na kraju zasluženo pobedio, premda bi nerešen rezultat možda bio najpravedniji", poručio je Boban.

Ipak, tu se nije zaustavio. Hrvatska legenda potom je žestoko kritikovala Žozea Murinja, ocenivši da je slavni portugalski trener tokom prethodnih godina izgubio ono što ga je nekada činilo posebnim.

"Sada mora da dokaže da li može da vrati ono što je, prema onome što smo videli, izgubio poslednjih godina. Gledali smo ga kako deluje dekoncentrisano i drugačije, a njegove ekipe više nisu igrale fudbal kao pre. Potpuno se izgubio u odbrambenom fudbalu! Posvetio se destrukciji protivničke igre, ali nikada nije uspeo da izgradi sistem koji bi zadržao nekadašnji nivo kvaliteta. Sada deluje fokusiranije i čini se da se dobro nosi sa novim izazovom. Ipak, vredi napomenuti i naglasiti jednu stvar - Barselona je u ovom trenutku daleko ispred Reala", dodao je Boban.

Zvonimir Boban Foto: Damir Krajac / CROPIX / imago sportfotodienst / Profimedia

Njegove reči o Murinju posebno će odjeknuti, imajući u vidu status koji Portugalac ima u svetskom fudbalu. Boban mu je praktično poručio da sada mora da pokaže da još uvek može da bude trener kakav je nekada bio.

Posebno je zanimljiv i njegov zaključak o odnosu snaga u Španiji. Iako je Real slavio protiv Intera, Boban smatra da je Barselona trenutno ubedljivo ispred najvećeg rivala.