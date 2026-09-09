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Uoči utakmice na pitanja medija odgovarao je šef stručnog štaba crveno-belih Albert Rijera.

1/29 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Govorio je strateg crveno-belih o derbiju i fizičkom stanju ekipe.

" Posle utakmice, moja prva reakcija i prvi utisak je bio da nijedan igrač nije završio utakmicu u dobrom fizičkom stanju. Naravno, derbi je uvek veoma zahtevna utakmica, ali ne samo zbog same utakmice, već i zbog stresa koji joj prethodi. To je posebna nedelja, jer svi igrači osećaju da je pred njima veoma važna utakmica. Verovatno je i to bio jedan od razloga. Posle utakmice smo analizirali brojke i one su bile prilično dobre, igrači su imali prihvatljive rezultate. Ali, kao što uvek govorim, svoje igrače pripremam za velike stvari i moramo da budemo spremni. Zato sam se malo osvrnuo na te brojke. Jer, ako ste fizički dobro pripremljeni, bolje razmišljate. Ako bolje razmišljate, bolji ste sa loptom, a kada nemate loptu, možete bolje da se branite u duelima i da odgovorite na zahtevani intenzitet. To je jedan od zahteva koje imam za svoje igrače. Ako smo fizički dobro pripremljeni, onda možemo da se koncentrišemo samo na fudbal, odnosno na igru sa loptom i bez lopte. Ali nije sve samo u fizičkoj spremi. Po tom pitanju ću biti veoma strog i nadam se da ćemo napredovati u narednim nedeljama",rekao je Rijera.

Govorio je šef struke o povredi Radeta Krunića.

"Nedostajaće nam, svakako, ali moja odgovornost je da sastavim tim. Izgubili smo veoma važnog igrača. Nismo izgubili samo nekoga na terenu, već i van terena. On je vrhunski profesionalac. Kod Radeta sam pronašao, rekao bih, svoje oči u svlačionici, ali i na terenu. On je zainteresovan za ono što se dešava na terenu i zašto se određene stvari dešavaju. Veoma je inteligentan. Rekao sam mu da je njegova najvažnija karakteristika to što čini da igrači oko njega igraju bolje. Nije fantastičan dribler, nije naročito brz, nije ni veoma visok. Ipak, način na koji igra čini njegove saigrače boljima, a to je veoma važno za način na koji ja volim da igram fudbal. Volim inteligentne igrače, koji razmišljaju na terenu. Igrače koji igraju i bez lopte, koji mogu da kreiraju situacije za svoje saigrače. Naravno da će nam nedostajati. Ali igraćemo sa 11 fudbalera. Nećemo igrati sa jednim igračem manje. Pronaći ćemo rešenje. Siguran sam da će i on sada pokušati da se što pre oporavi."

Osvrnuo se Rijera na ulogu Dijenga i minutažu u ekipi.

"Ne garantujem minute nikome. Svaka utakmica je drugačija. Svaka utakmica zahteva drugačije karakteristike igrača. Zato, kada sa strane čujem neke pretpostavke, neko može da pomisli da je razlog to što igrač nije dobro trenirao ili da možda nisam zadovoljan njime. Jednostavno je, svaka utakmica zahteva nešto drugačije. Drugačije kretnje, karakteristike kako bismo igrali protiv različitih ekipa. To je to. Volim da na taj način iznenadim protivnika. Zato za svaku utakmicu pripremam drugačiji plan"

Govorio je šef struke i o narednom protivniku Crvene zvezde.

"Ceo tim. Nisam trener koji tokom analize protivnika insistira previše na pojedincima. Svojim igračima dajem informacije o individualnim karakteristikama protivničkih igrača. Naravno, ponekad, ako kod nekog pojedinca postoji nešto veoma specifično, govorim i o tome. Generalno više pričam o ideji igre i protivniku kao celini, odnosno kao kolektivu. Tako radim i tako ćemo nastaviti."

Govorio je španski stručnjak o terenu i veštačkoj podlozi u Surdulici.

"To je nešto čemu igrači moraju da se prilagode. Ne volim da se žalim i ne volim da tražim izgovore. U životu postoje samo dva puta, ili počnete da se žalite ili pronađete rešenje. Za mene je bolje da pronađemo rešenje. Rešenje je da dan ranije treniramo na veštačkoj podlozi, kako bismo što bolje simulirali ono što nas sutra očekuje, kao i da razmišljamo samo o pozitivnim stvarima. O tome šta treba da uradimo sa loptom i bez lopte kao tim. Ne treba da pridajemo preveliki značaj tome. Igrači moraju da se prilagode. To je naš posao, zato razmišljamo samo o pozitivnim stvarima."

Dotakao se Rijera mladih igrača i njihove želje za dokazivanjem, ali i istakao da navijači mogu da očekuju više od dva mlada fudbalera u startnoj postavi.

"Moguće je. Uvek je moguće. Već sam pokazao da mi pasoš i godine igrača nisu najvažnije. Kada sam zadovoljan nekim igračem, želim da ga stavim na teren, jer može mnogo da nam donese i da nam pomogne da pobeđujemo utakmice. Veoma sam zadovoljan mladim igračima. Ne mogu da kažem koliko će ih biti, ali u svakoj utakmici će ih biti najmanje dvojica. Međutim, ne volim da pričam da je to samo zbog pravila i obaveze. Sa mnom će sigurno mnogo puta biti više od dvojice mladih igrača."

Govorio je Rijera i o značaju podrške sa tribina.

"Potrebni su nam naši navijači. Oni su naš 12. igrač. Znam kako se osećaju kada su, da tako kažem, uz tim, koji predstavlja celu zemlju. Imamo mnogo odgovornosti. Imamo velika očekivanja. Ali ja svoje igrače pripremam da budu spremni za ta očekivanja. Ja to zovem lepim pritiskom, jer kao fudbaler možete da gledate na pritisak na dva načina. Pritisak može da vas učini nervoznim, ili taj pritisak može da bude lep. Za mene je lep. Više volim da igram pred 100 hiljada ljudi, nego pred praznim tribinama. Pokušavam da im dam taj savet, koji će im pomoći. Naravno, potrebni su nam naši navijači. Potrebni su nam naši ljudi. Želimo da budu veoma zahtevni prema nama, jer imamo i velike ciljeve. Želimo da damo sve od sebe i uradimo najbolje što možemo."

Za kraj, osvrnuo se strateg crveno-belih na zgusnut raspored mečeva.