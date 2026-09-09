Dik Advokat ostavio je neizbrisiv trag u svetskom fudbalu, a posebno u rodnoj Holandiji gde je predvodio brojne klubove i nacionalni tim.
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NAPRAVIO ČUDO SA OVOM REPREZENTACIJOM, PA PRODUŽIO UGOVOR! Dik Advokat ostaje na klupi Kurasaa!
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Srpkoj javnosti ostao je u sećanju i po kratkoj epizodi na klupi reprezentacije Srbije.
Ipak, iskusni stručnjak je napravio pravi podvig odvedavši debitanta Kurasao na Mundijal, što je bio istorijski uspeh za tu karipsku zemlju u kojoj danas uživa status prave ikone.
Dik Advokat na klupi Srbije Foto: Starsport
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Zbog sjajnih rezultata, čelnici saveza odlučili su da mu ponude novi ugovor, pa je saradnja zvanično produžena do jula 2027. godine.
Pred Advokatom i njegovim izabranicima sada je izazov u Ligi nacija, gde ih čekaju okršaji sa Kostarikom, Nikaragvom i Trinidadom i Tobagom, a interesantno je da će holandski strateg po isteku ugovora imati čak 79 godina.
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